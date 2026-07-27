به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده صبح دوشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: با تکیه بر افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان تا پایان تیرماه سال جاری به ۸۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه ۹۷.۵ درصد درآمدهای استان از محل مالیات تأمین می‌شود، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی استان از ۳۳ درصد در فروردین‌ماه به ۸۵ درصد در پایان تیرماه افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد مطلوب استان در مقایسه با میانگین کشور، گفت: در حالی که میانگین تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور ۵۶ درصد است، این شاخص در آذربایجان‌شرقی در بازه زمانی مشابه به ۶۱ درصد رسیده که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب استان است.

فتح‌زاده با اشاره به آسیب‌دیدگی ۳۸۰ واحد صنعتی استان در جریان جنگ، خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، تحقق درآمدهای استان تا پیش از اسفندماه ۱۴۰۴ به ۹۵ درصد رسید که بیانگر تاب‌آوری اقتصاد استان و اعتماد متقابل میان مؤدیان و دولت است.

وی انتقال وصول مالیات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از تهران به تبریز را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری عنوان کرد و افزود: این اقدام راهبردی نقش مهمی در افزایش منابع مالی استان و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای آذربایجان‌شرقی خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی مصوب استان محقق شود.

در ادامه این جلسه، نقی زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی نیز گزارشی از عملکرد درآمدی دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و از رشد ۲۷ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۲۹ درصدی درآمدهای غیرمالیاتی استان در سال جاری خبر داد.