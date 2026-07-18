فتح زاده: اصلاح فرایندهای اداری و بهبود فرهنگ سازمانی اهداف فواد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده، روز شنبه در حاشیه چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در گفتوگو با خبرنگاران، سامانه «فواد ۱۲۸» را ابزاری برای رسیدگی به فوریتهای نظام اداری و ارتقای رضایتمندی شهروندان برشمرد.
وی توضیح داد: سامانه فواد ۱۲۸ شامل ۸ محور اصلی است که بر اساس آن، هرگونه شکایتی در زمینه کندی روند اداری، غیبت کارکنان، عدم رسیدگی به پروندهها و عدم رعایت اخلاق اداری و احترام به مراجعهکنندگان، مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی افزود: همچنین این سامانه در راستای توسعه دولت الکترونیک و تسهیل دسترسی مردم به دستگاههای اجرایی طراحی شده است.
فتحزاده تأکید کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان ملزم هستند بخشی از سایت سازمانی خود را به فواد اختصاص دهند تا شهروندان بتوانند مسائل، انتقادات و شکایات خود را ثبت کنند.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به عنوان نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، متولی رسیدگی به این موارد خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی مزایای این طرح را شفافیت بیشتر، ارتقای کرامت مراجعهکنندگان و سرعتبخشی در ارائه خدمات دانست و اضافه کرد: هدف نهایی، اصلاح بنیادین فرایندهای اداری و تغییر فرهنگ سازمانی به سمت خدمترسانی بهینه است.
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