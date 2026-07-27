حجت‌الاسلام سعید مرادپور، با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز جمعه در جامعه اسلامی اظهار کرد: نماز جمعه یکی از بزرگ‌ترین شعائر الهی و از مهم‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی است که علاوه بر آثار معنوی و عبادی، نقش مهمی در انسجام اجتماعی، تقویت وحدت مسلمانان و افزایش آگاهی عمومی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه همواره کانون ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی بوده است، افزود: این آیین عبادی ـ سیاسی فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اسلامی، روشنگری نسبت به مسائل روز کشور و جهان اسلام و ایجاد همدلی میان اقشار مختلف جامعه است. حضور مردم در صفوف به‌هم‌پیوسته نماز جمعه، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و اعتماد عمومی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش هستند تا با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، جنگ شناختی و عملیات روانی، میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، تصریح کرد: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های بصیرت‌افزایی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است. در خطبه‌های نماز جمعه، مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با نگاهی دینی و انقلابی برای مردم تبیین می‌شود و این آگاهی‌بخشی، قدرت تحلیل جامعه را در برابر تبلیغات و شایعات دشمن افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام مرادپور خاطرنشان کرد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری بر جنگ رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌ها تمرکز کرده است تا امید را از جامعه بگیرد و اعتماد مردم را تضعیف کند، اما نماز جمعه با ایجاد فضای گفت‌وگو، تبیین حقایق و تقویت روحیه امید و مسئولیت‌پذیری، نقشه‌های دشمن را ناکام می‌گذارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین کارکردهای نماز جمعه، تقویت سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است. هنگامی که مردم از اقشار مختلف در کنار یکدیگر برای اقامه این فریضه الهی حضور پیدا می‌کنند، پیام روشنی از وحدت، انسجام و همدلی به جامعه و حتی دشمنان مخابره می‌شود. این وحدت، بزرگ‌ترین سرمایه برای عبور از مشکلات و مقابله با تهدیدها است.

امام جمعه ابهر با اشاره به اینکه نماز جمعه محل پیوند مردم با مسئولان نیز به شمار می‌رود، گفت: در این آیین عبادی، دغدغه‌ها، مطالبات و مسائل مردم مطرح می‌شود و مسئولان نیز می‌توانند با شناخت بهتر مشکلات جامعه، در مسیر خدمت‌رسانی گام‌های مؤثرتری بردارند. از این رو نماز جمعه حلقه اتصال مردم، مسئولان و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه همواره در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کشور نقش‌آفرین بوده و با روشنگری و ایجاد بصیرت، مردم را در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف هوشیار کرده است. امروز نیز با وجود پیچیده‌تر شدن ابزارهای جنگ نرم، این رسالت بیش از گذشته اهمیت یافته و ائمه جمعه با تبیین صحیح مسائل، زمینه افزایش آگاهی عمومی را فراهم می‌کنند.

حجت‌الاسلام مرادپور تأکید کرد: حضور نسل جوان در نماز جمعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا جوانان سرمایه‌های آینده کشور هستند و آشنایی آنان با معارف اسلامی، آرمان‌های انقلاب و تحلیل صحیح مسائل روز، جامعه را در برابر هجمه‌های فرهنگی و فکری دشمن بیمه می‌کند.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در نماز جمعه گفت: هرچه حضور مردم در این فریضه الهی گسترده‌تر باشد، پیام اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران با صلابت بیشتری به جهانیان منتقل خواهد شد. نماز جمعه، علاوه بر اینکه محل بندگی خداوند متعال است، سنگری مستحکم برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، تقویت امید اجتماعی، افزایش بصیرت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود و حفظ و تقویت این جایگاه، وظیفه‌ای همگانی است.