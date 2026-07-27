به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در گفت‌وگویی، در تشریح تحولات منطقه و نقض مکرر آتش‌بس توسط آمریکایی‌ها اظهار داشت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، ادامه روندی است که از پیش طراحی شده بود. آمریکایی‌ها در برنامه اولیه حمله به ایران، اساساً تصرف تنگه هرمز را پیش‌بینی نکرده بودند؛ اما با بسته‌شدن این آبراهه حیاتی، با فشارهای گسترده‌ای مواجه شدند.

سردار سنایی‌راد با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت نه‌تنها شهروندان آمریکایی بلکه متحدان اروپایی و کشورهای صنعتی و غیرصنعتی جهان را نیز زیر فشار قرار داد، افزود: اهمیت تنگه هرمز تنها به صادرات نفت محدود نمی‌شود، بلکه مواد پتروشیمی تا کودهای شیمیایی نیز که مستقیماً بر کشاورزی جهان تأثیرگذار است، از این مسیر عبور می‌کند. آن‌ها برای جبران این وضعیت، محاصره دریایی را علیه ایران اعمال کردند که این امر نیز به ابعاد بحران و فشار بر تجارت جهانی افزود.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: آمریکایی‌ها از همان زمان با شیوه‌های مختلف به‌دنبال خارج‌کردن کنترل تنگه هرمز از دست ما بودند؛ اما موفق نشدند. آن‌ها آتش‌بس و مذاکره را به‌عنوان پوششی برای این هدف قرار دادند و در همان دوره نیز چندین بار با بهانه‌های مختلف آتش‌بس را نقض و به تنگه هرمز حمله کردند؛ اما راه به جایی نبردند. آمریکایی‌ها حتی سیاست فریب را نیز به کار گرفتند که آن هم ناکام ماند.

وی گفت: آنچه امروز ترامپ را می‌آزارد و به نماد بی‌اعتباری آمریکا در جهان تبدیل شده، بسته‌ماندن تنگه هرمز علی‌رغم وعده‌های مکرر آمریکا برای آزادسازی آن است. آن‌ها حتی پس از تفاهم‌نامه که در آن تصریح شده بود بازگشایی مسیر امن توسط ایران و سپس مین‌روبی انجام شود، با فشار بر عمان به‌دنبال بازکردن یک مسیر موازی در ساحل جنوبی بودند که این طرح نیز به نتیجه نرسید.

سردار سنایی‌راد تأکید کرد: اکنون تمام تلاش دشمن بر این متمرکز است که ایران را به تسلیم وادار کنند. به همین دلیل حمله به مراکز رصد، پدافندی و آفندی ما که می‌تواند در تنگه هرمز و سواحل خلیج فارس و دریای عمان مؤثر باشد در دستور کار آن‌ها قرار گرفته است؛ همچنین ایجاد رعب و وحشت عمومی از طریق هدف‌ قرار دادن زیرساخت‌ها و ارسال این پیام که حتی مراکز پشتیبانی لجستیکی در عمق کشور و خطوط مواصلاتی را قطع می‌کنند، همگی قسمتی از این راهبرد است؛ بخشی برای اجرای عملیات و بخشی برای باورپذیرکردن جدیت آنان و ایجاد هراس در ایران.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه این موارد، رزمندگان ما محکم ایستاده‌اند و این ایستادگی ادامه خواهد داشت. ما با آگاهی از طرح خبیثانه دشمن، با اجرای عملیات‌های آفندی هوشمندانه، مجموعه‌هایی را هدف قرار داده‌ایم که می‌توانست در آینده برای گسترش عملیات آن‌ها مؤثر باشد و یا سد راه عملیات ما محسوب شود.

وی در خصوص تلفات و خسارات دشمن اظهار داشت: آمریکایی‌ها معمولاً سعی می‌کنند اخبار تلفات خود را پنهان کنند، اما اعلام خبر ۱۳ مجروح و متعاقباً دو کشته و یک مفقود، نشان‌دهنده ضربات کاری و مؤثر ماست. ما غافلگیری را به کار گرفتیم و نقطه‌ای را که تصور نمی‌کردند، هدف قرار دادیم. با رصد دقیق خود می‌دانستیم که آن‌ها با جابجایی امکانات و نیروها از پایگاه‌هایی که پیش‌تر، از ضربه در امان مانده بودند به مراکزی کوچ کرده‌اند که اتفاقاً محل تجمع آن‌ها بود و همین مراکز مورد اصابت قرار گرفت.

سردار سنایی‌راد افزود: به همین دلیل، از انهدام بالگرد و هواپیما تا کشته و زخمی‌شدن نیروهای آمریکایی در این مرحله از عملیات رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که امکان پنهان‌کاری برای آن‌ها وجود ندارد؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد دشمن در نقشه خود همچنان به عوامل مزدور خود و وطن‌فروشان در جنوب‌شرق و شمال‌غرب کشور نیز چشم امید دوخته بود؛ لذا همزمان با حمله‌های متعدد به پایگاه‌های آمریکایی، مراکز ضد انقلاب نیز زیر ضرب رفت.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا اضافه کرد: تقریباً می‌توان گفت که یکی از شدیدترین و مخرب‌ترین حملات در همین مرحله علیه آن‌ها انجام شد که شعله‌های آتش و حرکت متوالی آمبولانس‌ها به سمت این پایگاه، خود گواه میزان خسارت واردشده به عناصر مزدور دشمن است.