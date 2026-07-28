پایان یک چالش حقوقی در آستانه ناگویا/پرونده انتخابات دوومیدانی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوومیدانی ایران در شرایطی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده می‌کند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریتی و حقوقی این رشته نیز سرانجام به پایان رسیده است. پرونده‌ای که پس از برگزاری انتخابات فدراسیون دوومیدانی با شکایت دو تن از نامزدهای انتخابات به دیوان عدالت اداری کشیده شد و حتی در مقطعی با صدور رأی بدوی مبنی بر ابطال انتخابات، آینده مدیریت این فدراسیون را با ابهام روبه‌رو کرد ولی اکنون با صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر مختومه شده است.

بر اساس رأی صادرشده، حکم بدوی نقض و روند برگزاری انتخابات تأیید شده تا احسان حدادی همچنان به عنوان رئیس قانونی فدراسیون دوومیدانی به فعالیت خود ادامه دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کمتر از دو ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده و ثبات مدیریتی می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی تیم ملی ایفا کند.

انتخاباتی که از ابتدا بدون حاشیه نبود

انتخابات فدراسیون دوومیدانی تیرماه سال ۱۴۰۳ پس از ماه‌ها تعویق و کش‌وقوس برگزار شد. مجمع انتخاباتی که مدت‌ها به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود سرانجام تشکیل شد و اعضای مجمع با رأی خود احسان حدادی قهرمان سابق پرتاب دیسک آسیا را به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب کردند.

با این حال برگزاری انتخابات پایان اختلافات نبود. از همان روزهای نخست برخی از نامزدهای حاضر در انتخابات نسبت به روند برگزاری مجمع، زمان برگزاری انتخابات و همچنین برخی مسائل مرتبط با شرایط احراز صلاحیت رئیس منتخب اعتراض کردند. این اعتراض‌ها در ادامه مسیر حقوقی پیدا کرد و با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری پرونده وارد مرحله‌ای تازه شد.

همین موضوع باعث شد تا فضای دوومیدانی که انتظار می‌رفت پس از انتخاب رئیس جدید وارد دوره‌ای آرام شود همچنان تحت تأثیر اختلافات مدیریتی باقی بماند.

رأی بدوی و تصمیمی که نگرانی‌ها را افزایش داد

رسیدگی به شکایت معترضان در دیوان عدالت اداری در نخستین مرحله با صدور رأیی همراه شد. شعبه بدوی دیوان رأی به ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی داد. حکمی که در صورت قطعی شدن می‌توانست تمام ساختار مدیریتی این فدراسیون را دستخوش تغییر کند.

انتشار این رأی نگرانی‌های زیادی را در میان اهالی دوومیدانی و حتی مسئولان ورزش کشور ایجاد کرد. بسیاری معتقد بودند که در آستانه رویدادهای مهم بین‌المللی تغییر مدیریت می‌تواند روند برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی را با اختلال مواجه کند.

در همان مقطع وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که هنوز ابلاغ رسمی رأی را دریافت نکرده و پس از وصول حکم موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد. همین موضع‌گیری نشان می‌داد که پرونده هنوز به پایان نرسیده و امکان تغییر نتیجه در مراحل بعدی وجود دارد.

تجدیدنظر و پایان اختلاف حقوقی

پس از اعتراض به رأی بدوی پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شد. مرحله‌ای که سرانجام پایان‌بخش اختلاف چندماهه بر سر انتخابات فدراسیون دوومیدانی بود.

شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دفاعیات ارائه‌شده رأی اولیه را نقض کرد و انتخابات برگزار شده را معتبر دانست. به این ترتیب شکایت مطرح‌شده به نتیجه نرسید و ریاست احسان حدادی بر فدراسیون دوومیدانی تثبیت شد.

صدور این رأی عملاً پرونده‌ای را بست که طی ماه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریتی دوومیدانی ایران تبدیل شده بود و بارها بحث تغییر مدیریت این فدراسیون را مطرح کرده بود.

یک سال پرحاشیه برای دوومیدانی

هرچند اکنون پرونده حقوقی انتخابات بسته شده است اما واقعیت این است که دوران ریاست احسان حدادی از همان ابتدا با آرامش همراه نبود. در بیش از یک سال گذشته دوومیدانی ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. اختلافات پیرامون نحوه اداره فدراسیون، تغییرات مدیریتی، انتقاد برخی مربیان و ورزشکاران و همچنین حاشیه‌های مرتبط با تصمیمات مدیریتی بارها این رشته را به صدر اخبار رساند.

در کنار این مسائل اتفاقات تلخ تیم ملی در کره‌جنوبی نیز یکی دیگر از مهم‌ترین بحران‌های دوومیدانی در این مدت بود. بازداشت چند ملی‌پوش ایرانی در جریان رقابتهای قهرمانی آسیا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت و فضای این رشته را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داد.

این اتفاق در کنار سایر حواشی باعث شد دوومیدانی بیش از آنکه با عملکرد فنی ورزشکاران یا نتایج مسابقات شناخته شود درگیر اخبار غیرورزشی باشد.

فرصت بازگشت به آرامش

اکنون با پایان یافتن اختلاف حقوقی درباره انتخابات مهم‌ترین مانع مدیریتی فدراسیون از میان برداشته شده است. هرچند رأی تجدیدنظر به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات دوومیدانی را حل کند اما دست‌کم به یکی از بزرگ‌ترین ابهام‌های این رشته پایان داده است.

ثبات مدیریتی در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا اهمیت ویژه‌ای دارد. در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا این بازیها هرگونه تغییر در رأس فدراسیون می‌توانست برنامه‌های آماده‌سازی، اعزام‌ها و تصمیمات فنی را تحت تأثیر قرار دهد. حالا با مشخص شدن وضعیت حقوقی انتخابات مسئولان فدراسیون فرصت بیشتری خواهند داشت تا تمرکز خود را بر آماده‌سازی ورزشکاران معطوف کنند.