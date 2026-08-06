به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، زهرا زارعی با درخشش در مسابقات بین المللی بلاروس، ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد ایران را نیز ارتقا داد.

دونده چهارصد متر بانوان ایران که به تازگی رکورد این ماده را پس از چهارده سال شکسته بود، در مسابقات جام بلاروس نیز موفق شد دست به کار بزرگی بزند و یک بار دیگر رکورد خود را ارتقا دهد.

زارعی در این مسابقه که دقایقی پیش در استادیوم دینامو شهر مینسک برگزار شد، ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۵۱.۰۵، رکورد ایران را ارتقا داد.

زارعی پیش از این در مسابقات جایزه بزرگ بندرترکمن که اردیبهشت ماه برگزار شد، با ثبت زمان ۵۱.۹۷ رکورد ایران را به نام خود کرده بود.