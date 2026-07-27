به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی، صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی، اخلاص در عمل، خدمت صادقانه به مردم و ادامه راه شهدا را عنایت فرماید و انشاالله پیروزی قاطع رزمندگان عزیز اسلام را هرچه زودتر رقم بزند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری در روزهای اخیر، گفت: در شرایط خاصی که بر کشور حاکم بود، کارکنان شهرداری و به‌ویژه مجموعه حمل‌ونقل عمومی وخدمات شهری با تمام توان در کنار مردم حضور داشتند و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای به ارائه خدمات پرداختند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به مطالبات شهروندان در مناطق مختلف شهر، افزود: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مردم،به ویژه شهروندان عزیز در چالشتر، افزایش تعداد اتوبوس‌های فعال در برخی مسیرهاست، چرا که ناوگان موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و علاوه بر آن، نبود یا ضعف سیستم سرمایشی در برخی اتوبوس‌ها نیز موجب گلایه مردم شده است.

ایزدی ادامه داد: شهروندان همچنین نسبت به نحوه فعالیت خط میدان دانش تا خیابان ابوذر که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، انتقاداتی دارند و خواستار ساماندهی زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها و کاهش زمان انتظار هستند.

وی با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه خدمات حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر، خاطرنشان کرد: درخواست شهروندان این است که خدمات حمل‌ونقل عمومی در تمامی مناطق شهر متناسب با نیاز هر منطقه تقویت شود تا همه شهروندان از امکانات یکسان و مطلوب بهره‌مند شوند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با اشاره به روند تهیه طرح تفصیلی شهر، بر تسریع در انتخاب مشاور و آغاز مراحل اجرایی این طرح تأکید کرد و گفت: پس از نهایی شدن طرح جامع شهر، ضروری است با همکاری شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند تهیه طرح تفصیلی با سرعت بیشتری دنبال شود تا زمینه توسعه اصولی علمی و فنی شهر فراهم گردد.

ایزدی همچنین از اختصاص ۲۱ دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری شهرکرد برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و تسهیل اعزام زائران به عتبات عالیات انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردمی در حوزه ارزیابی املاک، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه میان کارشناسان رسمی تأکید کرد و گفت: اختلاف‌نظر در ارزیابی‌ها نباید موجب سردرگمی مردم شود و لازم است با برگزاری نشست‌های مشترک اعضای شورای اسلامی با شهردار و کارشناسان رسمی، ضمن بررسی دقیق پرونده‌ها، وحدت رویه در ارزیابی‌ها ایجاد و حقوق شهروندان به بهترین شکل حفظ شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان تصریح کرد: مردم شایسته بهترین خدمات هستند، لذا همه مدیران و مسئولان باید با همدلی، تعامل و نگاه خدمت‌محور، برای رفع مشکلات شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری تلاش کنند.