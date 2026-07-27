 توسعه خدمات شهری باید با شتاب بیشتری دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورا با قدردانی از مدیرعامل و کارکنان مجموعه سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری، اظهار کرد: کارکنان این مجموعه با وجود محدودیتها، برای ارائه خدمات به شهروندان تلاش میکنند و این خدمات شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت حملونقل عمومی در سطح شهر افزود: انتظار میرود با تأمین اتوبوسهای جدید، بخشی از کمبودهای موجود جبران شده و خدماترسانی به شهروندان در مناطق مختلف شهر ارتقا یابد.
حیدری با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به نیازهای مناطق مختلف شهر، خاطرنشان کرد: لازم است خدمات حملونقل عمومی در خیابان پژمان و سایر مناطق متناسب با میزان تقاضا و نیاز شهروندان برنامهریزی و تقویت شود تا دسترسی مردم به ناوگان عمومی تسهیل شود.
عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت تسریع در ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان شهری تأکید کرد و گفت: نوسازی ناوگان و افزایش تعداد اتوبوسها، علاوه بر کاهش زمان انتظار شهروندان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش استقبال از حملونقل عمومی خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اهمیت ارتقای امکانات ایستگاههای اتوبوس، افزود: تجهیز برخی از ایستگاههای اتوبوس به سایبان، اقدامی ضروری برای افزایش رفاه شهروندان است تا مسافران از شرایط مناسبتری برخوردار شوند.
وی همچنین بر لزوم حمایت از رانندگان و کارکنان حوزه حملونقل عمومی تأکید کرد و گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت این مجموعه، در نهایت به بهبود کیفیت خدمات و رضایتمندی شهروندان خواهد انجامید.
عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان تصریح کرد: تقویت حملونقل عمومی یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه شهری است و باید با برنامهریزی، تأمین امکانات و استفاده از ظرفیتهای موجود، خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه شود.
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