اختصاص۸۷میلیارد ریال اعتبار برای طرح های بازآفرینی شهری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان با موضوع بازآفرینی شهری، اظهار کرد: ۸۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری استان سمنان جذب شد.

وی ادامه داد: این اعتبار از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تأمین شده و زمینه استمرار اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در محلات هدف بازآفرینی شهری را فراهم کرده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا ادامه داد: احداث هنرستان سادات شریعت‌پناهی سمنان، مرمت و احیای قلعه ارگ امیریه دامغان، بهسازی محور قیصریه دامغان، بهسازی و نوسازی محله شهدای گرمسار، بدنه‌سازی و کف‌سازی محرم‌دشت شهمیرزاد، احداث فضای تفریحی زاوقان، احداث بوستان زردوان دیباج و بازنگری محدوده‌های محلات هدف بازآفرینی شهری سمنان و دامغان از جمله طرح‌های در حال اجرا است.

حسینی طباطبایی با تأکید بر نقش بازآفرینی شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها ضمن بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سیمای شهری، به افزایش سرزندگی محلات و تحقق توسعه متوازن شهری کمک خواهد کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های جدید خبر داد و افزود: احداث پایگاه سلامت شهدای راه‌آهن سمنان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در دستور کار قرار دارد و تفاهم‌نامه مشارکت در احداث فرهنگسرای راه‌آهن گرمسار نیز با شهرداری این شهرستان منعقد شده است تا پس از فراهم شدن شرایط اجرایی، عملیات ساخت آن آغاز شود.