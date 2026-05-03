به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، بخش «ایران» به مسابقه نمایشنامهنویسی بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت اضافه شد. این بخش در ادامه تولید نمایشنامه با موضوع جنگ رمضان و همراستا با تولیدات جنگ ۱۲روزه است که پیش از این جزئیات آن اطلاعرسانی شده بود.
همزمان با اضافهشدن بخش «ایران» با موضوع جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، مهلت ارسال اثر به مسابقه نمایشنامهنویسی بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت تا بیستم مرداد تمدید شد.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره مراجعه کرده یا با شماره (۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۲۷) با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
