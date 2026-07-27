مرادی: امنیت ملی ایران به تنگه هرمز گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به موضوع تجاوز نظامی اخیر دشمن قسم‌خورده به کشورمان به ویژه خطه جنوب، جنوب‌شرق و غرب کشور، اظهار کرد: یکی از اهداف حمله مجدد آمریکایی‌ها تضعیف بخش نظامی و از بین بردن پدافند کشور است تا بتوانند آنچه را می‌خواهند بر کشور تحمیل کنند و به اهداف نظامی خود در آینده برسند.

وی افزود: دشمن از سوی دیگر به دنبال جنگ روانی و اقتصادی علیه کشور ماست تا در یک تبلیغات پرحجم رسانه‌ای ایران را دچار مشکل کند و از طرفی با نفوذ و بی‌ثبات‌سازی زمینه را برای عملیات گروهک‌های ضدانقلاب فراهم کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دشمن به دنبال تفرقه‌افکنی بین اقشار مختلف مردم و تقویت قوم‌گرایی به جای ملی‌گرایی است.

مرادی با تأکید بر ضرورت انسجام داخلی در شرایط حساس منطقه، بیان کرد: دشمن همچنین به دنبال ایجاد اختلاف بین خواص و توده‌های مردم است، از این رو در مقاطع مهم یکی از مهم‌ترین الزامات عبور موفق از چالش‌ها حفظ همبستگی ملی، تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پرهیز از هرگونه اختلاف‌افکنی است.

وی ادامه داد: بدون تردید همراهی مردم، مسئولان و نهادهای مختلف با یکدیگر نقش تعیین کننده‌ای در افزایش تاب‌آوری کشور خواهد داشت.

وحدت ملی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، لازمه عبور از شرایط کنونی است

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به موضوع وحدت و انسجام در تأکیدات رهبر معظم انقلاب، گفت: رهبر معظم انقلاب به ویژه بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس تأکید دارند تا جبهه داخلی با حفظ انتقاد درست و دلسوزانه پیش برود.

مرادی، افزود: دشمن در این جنگ که به ما تحمیل کرده همه همت و نیروی خود را بر این گذاشته تا اختلافات سیاسی را بزرگنمایی و گسل‌های قومیتی و نسلی را فعال کند و با استفاده از فضای مجازی، رسانه‌ای و ماهواره‌ای مردم را دچار تردید و ناامیدی کند.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح، اظهار کرد: نیروهای مسلح غیور جمهوری اسلامی ایران همواره نقش مهمی در صیانت از امنیت، ثبات و منافع ملی ایفا کرده‌اند و حمایت از آنها در چارچوب منافع کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به مسئولیت همه جریان‌ها و مسئولان در حفظ آرامش جامعه، گفت: در شرایط کنونی ضروری است از هرگونه اظهارنظر، رفتار و موضع‌گیری که می‌تواند به اختلاف، سوءبرداشت یا تضعیف انسجام داخلی منجر شود، پرهیز شود.

وی افزود: مسئولان نیز باید با در نظر گرفتن شرایط کشور در گفتار و عملکرد خود تقویت وحدت و همدلی را در اولویت قرار دهند.

امنیت ملی ما به تنگه هرمز گره خورده است

مرادی با اشاره به بررسی طرحی با موضوع «امنیت، پیشرفت و مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس» در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود که هم از منظر اقتصادی و هم از حیث امنیتی جایگاه ویژه‌ای در معادلات ملی و منطقه‌ای دارد.

وی افزود: تنگه هرمز صرفاً یک مسیر دریایی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت ملی، تجارت، انرژی و مناسبات منطقه‌ای محسوب می‌شود و به همین دلیل هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید با نگاه دقیق، جامع و آینده‌نگرانه انجام شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس، ادامه داد: بررسی طرح‌های ارائه شده با موضوع امنیت، مدیریت راهبردی و پیشرفت تنگه هرمز می‌تواند به تقویت ابعاد مختلف حکمرانی در این منطقه کمک کند.

مرادی، خاطرنشان کرد: ابعاد اقتصادی، امنیتی، زیرساختی و توسعه‌ای تنگه هرمز به یکدیگر پیوند خورده‌اند و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها همه این مؤلفه‌ها به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه اهمیت تنگه هرمز از یک‌سو به نقش آن در حوزه انرژی، حمل‌ونقل دریایی و تجارت بین‌المللی بازمی‌گردد و از سوی دیگر با امنیت ملی کشور ارتباط مستقیم دارد، گفت: هر طرحی که بتواند به تحکیم امنیت، تقویت مدیریت راهبردی و ارتقای ظرفیت‌های توسعه‌ای این منطقه کمک کند، دارای اهمیت ویژه خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، در پایان اظهار کرد: قوه مقننه با بررسی طرح‌هایی با موضوع مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون‌های تخصصی به دنبال آن است که با نگاهی جامع به تقویت جایگاه این منطقه مهم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضائی کمک کند و همزمان بسترهای لازم برای ارتقای امنیت، توسعه و منافع ملی را فراهم کند.

مرادی، خاطرنشان کرد: مدیریت ایرانی تنگه هرمز نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و نیروهای مسلح در روزهای اخیر ضربات سنگینی به دشمن وارد کرده‌اند. همچنین ملت بزرگ ایران با ایستادگی در کنار نیروهای مسلح تا پیروزی نهایی مقاومت خواهند کرد.