مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره برای زائران اربعین فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌مراد عفیفی‌پور ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز تردد دریایی زائران اربعین حسینی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای توسعه همکاری‌های دریایی دو کشور، تسهیل تردد زائران و بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی برای خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام می‌شود.

وی افزود: نخستین سفر دریایی ویژه زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه از پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس بندر خرمشهر آغاز خواهد شد و زائران با استفاده از شناور مسافری عازم بندر بصره می‌شوند.

سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: این شناور در هر سفر ظرفیت جابه‌جایی ۲۴۳ مسافر را دارد و انتقال زائران در مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره را بر عهده خواهد داشت.

عفیفی‌پور ادامه داد: متناسب با استقبال زائران، تعداد سفرهای دریایی در این مسیر افزایش می‌یابد تا بخشی از ظرفیت جابه‌جایی زائران از طریق مسیری ایمن، روان و دریایی تأمین شود.

وی بیان کرد: راه‌اندازی دوباره تردد دریایی ویژه اربعین، علاوه بر تسهیل سفر زائران، نمادی از گسترش همکاری‌های دریایی میان ایران و عراق و استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر دو کشور در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.