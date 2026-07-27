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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره برای زائران اربعین فعال شد

مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره برای زائران اربعین فعال شد

خرمشهر- سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: نخستین سفر دریایی زائران اربعین ۱۴۰۵، روز سه‌شنبه از بندر خرمشهر به مقصد بندر بصره انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌مراد عفیفی‌پور ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز تردد دریایی زائران اربعین حسینی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای توسعه همکاری‌های دریایی دو کشور، تسهیل تردد زائران و بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی برای خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام می‌شود.

وی افزود: نخستین سفر دریایی ویژه زائران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه از پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس بندر خرمشهر آغاز خواهد شد و زائران با استفاده از شناور مسافری عازم بندر بصره می‌شوند.

سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: این شناور در هر سفر ظرفیت جابه‌جایی ۲۴۳ مسافر را دارد و انتقال زائران در مسیر دریایی خرمشهر ـ بصره را بر عهده خواهد داشت.

عفیفی‌پور ادامه داد: متناسب با استقبال زائران، تعداد سفرهای دریایی در این مسیر افزایش می‌یابد تا بخشی از ظرفیت جابه‌جایی زائران از طریق مسیری ایمن، روان و دریایی تأمین شود.

وی بیان کرد: راه‌اندازی دوباره تردد دریایی ویژه اربعین، علاوه بر تسهیل سفر زائران، نمادی از گسترش همکاری‌های دریایی میان ایران و عراق و استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر دو کشور در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

کد مطلب 6900646

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