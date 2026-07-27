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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

ابراز عشق و علاقه زائران خارجی در مرز بازرگان به امام حسین(ع)

ابراز عشق و علاقه زائران خارجی در مرز بازرگان به امام حسین(ع)

ارومیه- تعدادی از زائران خارجی در مرز بازرگان در گفتگو با خبرنگار مهر از عشق به امام حسین(ع) و رهبر شهید امت گفتند.

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کد مطلب 6900929

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