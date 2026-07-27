https://mehrnews.com/x3cGcj ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ کد مطلب 6900929 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ ابراز عشق و علاقه زائران خارجی در مرز بازرگان به امام حسین(ع) ارومیه- تعدادی از زائران خارجی در مرز بازرگان در گفتگو با خبرنگار مهر از عشق به امام حسین(ع) و رهبر شهید امت گفتند. دریافت 40 MB کد مطلب 6900929 کپی شد مطالب مرتبط آزادی: ۵ موکب در مرز بازرگان دایر شد/تردد ۵۵۰۰ زائر خارجی از خسروی تا منذریه؛ خدمت شبانهروزی به زائران اربعین خالدی: ۸۵۰۰ نیروی هلال احمر در اربعین به زائران خدمترسانی میکنند ویژگیهای رهبر شهید الگویی برای مردم مبتنی بر نهجالبلاغه است برچسبها فرمانداری ماکو اربعین 1405 مرز بازرگان
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