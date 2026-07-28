به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران درباره برنامههای شهرداری تهران در آستانه اربعین حسینی نیز گفت: شهرداری تهران هر سال در ایام اربعین از مهمترین دستگاههای خدمترسان به زائران است و خدمات خود را هم در مرزهای کشور، هم در مسیر نجف تا کربلا و هم در مراسم جاماندگان اربعین در تهران ارائه میکند.
وی افزود: در ستاد مرکزی اربعین شهرداری تهران قرارگاههای مختلفی تشکیل میشود که هر یک مسئولیت بخشی از خدمات را بر عهده دارند و اداره کل آموزشهای شهروندی نیز مأموریت تولید محتواهای آموزشی ویژه زائران را دنبال میکند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران ادامه داد: این تولیدات آموزشی با هدف آشنایی زائران با نکات ضروری سفر، رعایت الزامات بهداشتی، حفظ سلامت و افزایش ایمنی سفر تهیه میشود تا زائران بتوانند سفری ایمن و بدون مشکل را تجربه کنند.
وی با اشاره به برنامههای ویژه کودکان اظهار کرد: امسال نیز همانند سال گذشته برای حوزه کودک و دانشآموز برنامههای ویژهای پیشبینی شده است و اقلام آموزشی مخصوص کودکان در مرزها توزیع خواهد شد.
امیری گفت: همچنین برای مادران و کودکانی که در مراسم اربعین حضور دارند، خدمات آموزشی ویژهای ارائه خواهد شد؛ برنامهای که سال گذشته نیز با همکاری اداره کل آموزشهای شهروندی و مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران اجرا شد.
وی افزود: علاوه بر این، ویژهنامهای با محوریت کودک تهیه خواهد شد تا کودکان ضمن آشنایی با فلسفه اربعین، آموزشهای متناسب با این رویداد را نیز دریافت کنند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تمامی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران متناسب با مأموریتهای خود، چه در مرزها، چه در کشور عراق و چه در مراسم جاماندگان اربعین در تهران، در ارائه خدمات مشارکت خواهند داشت.
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