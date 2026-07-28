اعزام نخستین کاروان خادمان شهرداری تهران به مرز زرباطیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نخستین کاروان خادمان این سازمان متشکل از حدود ۱۰۰ نفر، شامگاه گذشته به منظور برپایی موکب و آغاز خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی(ع)، عازم مرز زرباطیه شد.

رحمانی، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به آغاز فعالیت موکب این سازمان اظهار کرد: نخستین کاروان خادمان با نام "خدام الحسین علیه السلام "برای استقرار در مرز زرباطیه اعزام شده‌اند و خدمت‌رسانی به زائران با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و هیئت‌های مذهبی انجام خواهد شد.

وی افزود: در موکب سازمان، خدمات متنوعی برای زائران پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به پذیرایی و تغذیه، راه‌اندازی غرفه مادر و کودک، برپایی نماز جماعت، پاسخگویی به سؤالات شرعی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و توزیع اقلام فرهنگی اشاره کرد.

رحمانی با تأکید بر توجه ویژه به زائران سالمند و کم‌توان گفت: یکی از بخش‌های مهم خدمات موکب، ارائه خدمات ویلچر برای جابه‌جایی سالمندان، افراد سالخورده و زائران خسته است تا این عزیزان بتوانند با سهولت بیشتری مسیر زیارت را طی کنند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران همچنین از استقرار ستاد گمشدگان در موکب خبر داد و اظهار کرد: این بخش با هدف راهنمایی و کمک به زائرانی که از همراهان خود جدا می‌شوند، در طول ایام اربعین فعال خواهد بود.

رحمانی ادامه داد: در بخش اسکان نیز امکانات لازم برای استقرار و استراحت زائران خواهر و برادر پیش‌بینی شده تا زائران بتوانند در فضایی مناسب از خدمات اقامتی این موکب استفاده کنند.

وی با اشاره به نحوه اعزام نیروها تصریح کرد: اعزام خادمان در دو مرحله انجام می‌شود و در کنار کارکنان سازمان، نیروهای داوطلب، گروه‌های مردمی و جهادی نیز در برپایی موکب و خدمت‌رسانی به زائران مشارکت دارند که این همراهی، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است.

رحمانی از اجرای طرح «زیارت نیابتی» نیز خبر داد و گفت: در این طرح، زائران به نیابت از مددجویان تحت پوشش سازمان که امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند، زیارت می‌کنند تا این عزیزان نیز در ثواب این سفر معنوی سهیم باشند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: امیدواریم امسال نیز توفیق خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را داشته باشیم و بتوانیم با ارائه خدمات شایسته، سهمی هرچند کوچک در تسهیل زیارت عاشقان حسینی ایفا کنیم.