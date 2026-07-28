انتقام خون امام شهید تا اخراج آمریکا از منطقه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد داوودی صبح دوشنبه در جلسه ستاد دلدادگان حسینی استان قزوین اظهار کرد: مردم همواره پای کار انقلاب اسلامی هستند و این همراهی در منطقه الموت به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی افزود: در الموت شاهد برگزاری ۱۵۰ شب تجمع مردمی بودیم که با حضور خودجوش مردم برگزار شد و این حضور، فریاد آزادگی، استقامت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

امام جمعه الموت ادامه داد: همین جوانان مؤمن و انقلابی، محور برگزاری هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری هستند و امیدواریم همه گفتار، رفتار و مسیر زندگی ما برای خدا و در راه خدا باشد.

داوودی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن مطالبه انتقام از دشمنان انقلاب تصریح کرد: نباید در تجمعات و مراسم عزاداری امسال، مطالبه انتقام و شعارهای انقلابی را فراموش کنیم، زیرا دشمن هرگز از دشمنی با ملت ایران دست برنمی‌دارد.

وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با اصل تفکر شیعه و مکتب امیرالمؤمنین (ع) دشمنی دارند و هدف آنان تنها مقابله با ایران نیست، بلکه به دنبال از بین بردن این اندیشه هستند.

امام جمعه الموت خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که دشمن حتی در شرایط مذاکره نیز از توطئه و ضربه زدن غافل نمی‌شود و کوچک‌ترین غفلت ملت و مسئولان را فرصتی برای حمله می‌داند.

داوودی در پایان تأکید کرد: انتقام خون امام شهید با نابودی رژیم صهیونیستی، خروج آمریکا از منطقه، تحقیر و مجازات عاملان این جنایت محقق خواهد شد و ملت ایران این مطالبه را هرگز فراموش نخواهد کرد.

