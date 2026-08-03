مراکز غیرمجاز عرضه مرغ زنده در منطقه مزدک بویراحمد مهر و موم شد

ابراهیم توکل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بویراحمد درباره فعالیت غیرمجاز برخی مراکز عرضه طیور زنده در منطقه مزدک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با توجه به مخاطرات بهداشتی ناشی از کشتار غیرمجاز طیور و احتمال انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به‌ویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، با هماهنگی مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، فعالیت این مراکز متوقف و واحدهای متخلف مهر و موم شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی بویراحمد با تأکید بر اینکه سلامت عمومی مردم خط قرمز دامپزشکی است، تصریح کرد: عرضه مرغ زنده به دلیل نبود نظارت‌های بهداشتی، انجام کشتار در شرایط غیربهداشتی و رهاسازی خون و ضایعات کشتاری در محیط، سلامت شهروندان و محیط زیست را به طور مستقیم تهدید می‌کند.

توکل بیان کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، فعالیت این‌گونه مراکز مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است و دستگاه قضایی با متخلفان این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی ضمن قدردانی از حمایت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات بهداشتی، از شهروندان خواست از خرید هرگونه مرغ و طیور زنده خودداری کرده و فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی که دارای بسته‌بندی معتبر، تاریخ تولید و تاریخ انقضا هستند، تهیه کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی به صورت مستمر ادامه دارد و دامپزشکی با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.