به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، شهرستان اینچه‌برون با ثبت دمای ۴۳.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و پارک ملی گلستان با حداقل دمای ۱۸.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه گلستان بود.

بر اساس این گزارش، علی‌آبادکتول با حداقل دمای ۲۳.۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین شهرستان استان در صبح امروز دوشنبه ثبت شد.

همچنین حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۴.۷ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد و حداکثر دمای این شهر امروز به ۳۶ درجه سانتی‌گراد رسید.

طبق اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا و اینچه‌برون ۲۵.۸، بندرگز ۲۶.۵، بندرترکمن ۲۵.۴، گنبدکاووس ۲۴.۱، مراوه‌تپه ۲۶.۴، مینودشت ۲۵.۲، هاشم‌آباد ۲۵.۵، کلاله ۲۵ و کارکنده ۲۴.۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.

هواشناسی گلستان از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواست در ساعات گرم روز از تردد و فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در مصرف آب و برق نیز صرفه‌جویی کنند.