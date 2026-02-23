«مست عشق» به اکران آنلاین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «مست عشق» یکی از پروژههای مهم و بینالمللی سینمای ایران درباره زندگی مولانا جلالالدین محمد بلخی است که به مقطع آشنایی او با شمس تبریزی و تحولات عمیق عرفانیاش میپردازد.
فیلم سینمایی «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی قرار است از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۶ اسفند به صورت آنلاین در نمایش خانگی اکران میشود.
«مست عشق» برشی از زندگی مولانا و شمس در سالهای ۶۴۰ تا ۶۴۵ هجری قمری را روایت میکند و چگونگی شکلگیری پیوند روحانی این ۲، تأثیر شمس بر اندیشه و اشعار مولانا و سیر و سلوک و عشق الهی را به تصویر میکشد. فیلمنامه این اثر را احسان جوانمرد و فرهاد توحیدی نوشتهاند.
در این فیلم که از فیلیمو اکران آنلاین میشود، پارسا پیروزفر در نقش مولانا و شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی با گریمی متفاوت ایفای نقش کردهاند و حسام منظور نیز در نقش حسامالدین چلبی حضور دارد. از بازیگران ترک این پروژه مشترک هم میتوان به هانده ارچل، ابراهیم چلیکول، سلما ارگچ، بنسو سورال، بوران کوزوم و بوراک توزکوپاران و ... اشاره کرد.
تهیهکنندگی این اثر بر عهده مهران برومند بوده و فیلم با مشارکت سرمایهگذاران ترکیهای و فیلمبرداری در کشور ترکیه تولید شده است.
