فرمانداران گیلانغرب و مندلی بر تسهیل تردد زائران اربعین تأکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، فرماندار شهرستان گیلانغرب، در ادامه رایزنی‌های مرتبط با برگزاری هرچه مطلوب‌تر مراسم اربعین حسینی، ظهر دوشنبه با حضور در گذرگاه مرزی مندلی عراق با علی ضمد الزهیری، فرماندار این شهرستان، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف آخرین وضعیت آمادگی زیرساخت‌های مرزی، روند انتقال زائران و نحوه ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی را مورد بررسی قرار دادند و بر ضرورت هماهنگی مستمر میان مسئولان دو سوی مرز تأکید کردند.



فرمانداران گیلانغرب و مندلی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی مناسب به زائران، توسعه همکاری‌های اجرایی و تقویت هماهنگی‌های میدانی را از عوامل مؤثر در روان‌سازی تردد و افزایش کیفیت خدمات در ایام اربعین دانستند.



در این دیدار همچنین بر استمرار تعاملات مشترک میان مسئولان دو شهرستان به‌منظور رفع موانع احتمالی، تسریع در روند جابه‌جایی زائران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استقبال از خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید شد.



این نشست در آستانه افزایش تردد زائران از مرز سومار برگزار شد و در آن، طرفین آمادگی خود را برای همکاری همه‌جانبه در راستای برگزاری باشکوه و منظم مراسم اربعین حسینی اعلام کردند.