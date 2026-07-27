به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به بافت جمعیتی شهرستان و جامعه هدف مددجویان، اظهار کرد: بخشی از قشر جامعه را افراد نیازمند تشکیل میدهند و خدمترسانی به آنان وظیفهای ملی و انسانی است.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی نهادهای حمایتی گفت: همافزایی نهادهای حمایتی در راستای حمایت از نیازمندان امری ضروری و اجتنابناپذیر است و باید با مشارکت دستگاهها و نهادهای حمایتی برنامهریزی دقیقی برای رفع مشکلات آنان انجام شود.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی ظرفیتهای موجود، افزود: باید با ساماندهی ظرفیتهای موجود و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی مشکلات اساسی خانوادههای گرفتار را بهصورت کامل برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: توجه ویژه به سرپرستان خانوار زن و اقشار آسیبپذیر از اولویتهای اساسی این حوزه محسوب میشود.
فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی باید شاهد افزایش رویدادها و برنامههای ویژه برای جامعه هدف باشیم, برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت مددجویان میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح امید و نشاط اجتماعی در میان این قشر ایفا کند.
وی با تأکید بر همافزایی منابع و اعتبارات، گفت: همافزایی منابع و اعتبارات دستگاههای حمایتی امری ضروری است و برنامهریزی منسجمی در این حوزه صورت گرفته شود، بحث مسکن نیز از جمله موضوعات مهمی است که در جلسات آتی تصمیمگیری لازم در خصوص آن انجام خواهد شد.
فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه خدمترسانی به نیازمندان مسئولیتی ملی است، افزود: بوشهر میتواند با طراحی یک الگوی منسجم حمایتی الگویی موفق برای سایر مناطق کشور ارائه دهد، انتظارات ما از نهادهای حمایتی فراتر از وضعیت فعلی است و باید با همافزایی و همدلی بیشتر گامهای مؤثرتری در جهت رفع مشکلات نیازمندان برداریم.
گفتنی است که در پایان این نشست بر همافزایی ظرفیتهای حمایتی و ایجاد سازوکاری منسجم برای رفع مشکلات معیشتی و درمانی نیازمندان تأکید شد.
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