فرماندار دشتی: رفع مشکل اشتغال و مسکن مددجویان دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت خدمات بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: تقویت نیروی انسانی این مجموعه نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مددجویان دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه مدیریتی شهرستان از همه ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت معیشتی، رفاهی و اجتماعی مددجویان استفاده خواهد کرد و حمایت از اقشار نیازمند را از اولویت‌های خود می‌داند.

فرماندار دشتی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی، گفت: اشتغال و مسکن دو محور اصلی دولت برای توانمندسازی مددجویان این مجموعه است و برنامه‌های متعددی در این زمینه در حال اجرا است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: در مدت فعالیت دولت چهاردهم اقدامات مؤثری در حوزه حمایت از مددجویان انجام شده که احداث و واگذاری تعدادی واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی با کمترین آورده مددجویان در شهرستان دشتی، نمونه‌ای از این اقدامات ارزشمند است.

وی بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای رفع مشکلات جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد و افزود: با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان برداشت.