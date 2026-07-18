خبرگزاری مهر، گروه استان ها:چند هفته‌ای است که حواشی برگزاری بازی پلی‌آف برای آخرین سهمیه لیگ برتر داغ است و در حالی‌که با شروع جنگ لیگ برتر فوتبال مردان ایران متوقف شد و بعد از آن هم به دلیل حضور تیم ملی در جام جهانی لیگ برگزار نشد، سازمان لیگ تصمیم گرفت دیدار پلی‌آفی بین آخرین تیم لیگ برتر و سومین تیم لیگ یک برگزار کند تا آخرین سهمیه لیگ برتر تکلیفش از این مسیر مشخص شود.

تصمیمی که باوجود شرایطی که برای تیم‌های لیگ برتری بوده منطقی به نظر نمی‌رسد.

آخرین تیم لیگ برتر مس رفسنجان است و اعضای این تیم معتقدند نه‌ تنها شرایط برابر نیست؛ بلکه این تصمیم ظلم در حق مس رفسنجان است.

بازیکنان و کادر فنی و مدیریت این تیم بارها در روزهای اخیر نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال این باشگاه و برگزاری دیدار پلی‌آف صعود لیگ برتر گفت: تمرینات تیم ما در حال انجام است؛ اما تیم آماده نیست و بازیکنانمان در حال مذاکره با تیم های دیگر هستند.

امیرفرشاد تفکری، افزود: همه تیم ها در حال یارگیری و بستن تیم خود هستند؛ اما ما هنوز نمی‌دانیم باید تیم را برای لیگ برتر ببندیم یا لیگ یک؟

وی ادامه می دهد: چند بازیکن قرضی هم داریم که مشخص است آنها به‌خاطر تیم هایشان نمی‌توانند ۱۰۰ خود را برای تیم ما بگذارند، زیرا بازیکن نگران مصدومیت است و اگر مصدوم شود جواب تیم جدید چه می‌شود؟ یک وقفه طولانی افتاده و ماه‌هاست بازیکنان تمرین نکردند. با این شرایط ما چگونه در پلی‌آف شرکت کنیم؟

تفکری، با اشاره به مشخص‌شدن ورزشگاه و روز مسابقه افزود: اینکه ورزشگاه را هم مشخص کنند تفاوتی ندارد، ما در این بازی شرکت نمی‌کنیم، به دادگاه CAS شکایت کردیم و منتظر جواب آن هستیم و ان‌شاءالله قبل از این دیدار آن را لغو می‌کنیم.

تفکری با اشاره به زیر پا گذاشتن حق رفسنجان گفت: نمی‌شود که هفته‌ها لیگ تعطیل باشد بعد بگویند یک پلی‌آف برگزار شود؛ این کار غیرقانونی است و ظلم در حق تیم مس رفسنجان و مردم این شهر است.

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان در حالی در مصاحبه‌های مختلف از عدم حضور در دیدار پلی‌آف صحبت می‌کند که باید دید در نهایت آیا می‌تواند موفق شود و مانع از برگزاری این دیدار شود و تیمش را در لیگ برتر نگه دارد یا خیر؟

دیدار پلی‌آف بین مس رفسنجان تیم آخر لیگ برتر و صنعت نفت آبادان تیم سوم لیگ یک باید روز ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران برگزار شود؛ دیداری که آخرین بلیت لیگ برتر را مشخص می‌کند.

دیداری که هر چه صنعت نفتی‌ها از آن استقبال می‌کنند و آن را حق خود می‌دانند، اما مسی‌های رفسنجان با آن مخالف آند و آن را ظلم به خود می‌دانند.

حالا باید دید در نهایت برنده این حواشی برای برگزاری یا برگزارنشدن کیست و بعد از آن در زمین چه تیمی برنده می‌شود و آخرین سهمیه لیگ برتر فوتبال خواهد بود.