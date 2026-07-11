خبرگزاری مهر، گروه استان ها_ الهام سرگزی: این روزها ماجراهای باشگاه مس رفسنجان خصوصاً تیم فوتبال آن به فیلم‌های درام شبیه شده است و امکان ندارد هر روز یک ماجرای جدید برای آن ایجاد نشود.

در آخرین اتفاقات با تصمیمی که غیر کارشناسی به نظر می‌رسد، سازمان لیگ مدتی قبل اعلام کرده که به دنبال برگزاری یک بازی پلی‌آف بین تیم آخر لیگ برتر و تیم سوم لیگ یک هستند تا تکلیف تیمی که قرار است در لیگ برتر باشد این‌گونه مشخص شود.

این تصمیم که البته به‌صورت رسمی به باشگاه مس رفسنجان اعلام نشده در روزهای گذشته مشکلات و چالش‌هایی زیادی را برای این باشگاه ایجاد کرده بود.

مهم‌ترین چالش این باشگاه عدم حضور بازیکنان این تیم در ابتدا بود؛ آنها اعلام کرده بودند که تا بخشی از قراردادهایشان را نگیرند سر تمرینات نمی‌روند، البته مسی‌های رفسنجان در حال حاضر تمرینات خود را شروع کردند؛ اما هنوز نمی‌دانند باید برای پلی‌آف آماده شوند یا خیر.

از طرفی دیگر بلاتکلیفی مسی‌های رفسنجان یکی از معضلاتی است که در ادامه باز هم برای این تیم مشکل ایجاد خواهد کرد.

این روزها درحالی‌که تیم های لیگ برتری در حال فعالیت نقل‌وانتقالاتی خود هستند و تیم سال آینده خود را می‌بندند، تیم فوتبال مس رفسنجان همچنان اندرخم کوچه اول است.

البته در روزهای گذشته اعتراضات زیادی هم به این تصمیم شده بود و بازیکنان و کادر تیم فوتبال مس رفسنجان نیز نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند.

در رفسنجان مخالفت‌های زیادی برای این تصمیم شد و حالا هم که پای مدیران استانی وسط آمده تا همه با هم بتوانند این سهمیه را برای استان کرمان و شهر رفسنجان حفظ کنند.

از تهدید شکایت به دادگاه عالی ورزش تا بازی‌نکردن در این پلی‌آف ساختگی جزو این تهدیدات است.

خبرهایی هم وجود دارد که باشگاه مس رفسنجان به دنبال پرداخت مبلغی به بازیکنان است و احتمالاً همین موضوع باعث حضور آنها در تمرینات بوده است.

نامهٔ رسمی برای دیدار پلی‌آف زده نشده است

موضوعی که وجود دارد این است که هنوز نامه رسمی برای برگزاری این دیدار پلی‌آف از سازمان لیگ به باشگاه مس رفسنجان زده نشده و به نظر می‌رسد دلیل آن هم غیرقانونی بودن نفس کار است.

حالا اما در استان کرمان همه پای کار این موضوع آمده‌اند و از جهات مختلف موضوع را پیگیری می‌کنند.

در نهایت در روزهای آینده تکلیف این جریان مشخص می‌شود؛ اما واضح‌ترین موضوع ازدست‌دادن زمان برای مس رفسنجان است و چه این تیم در لیگ برتر بماند چه نماند دو سر این بازی برای آنها باخت است.

اگر مس رفسنجان در لیگ برتر نماند فرصت یک باشگاه و یک شهر سوخت می‌شود و حضور در لیگ یک چالش‌های خودش را دارد؛ اگر هم در لیگ برتر بماند باتوجه‌ به اینکه فرصت نقل‌وانتقالات در حال سپری‌شدن است هر روزی که این تیم از دست بدهد در آینده می‌تواند برای آن ضرر داشته باشد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد تصمیماتی است که بدون نظرات کارشناسی گرفته می‌شود و ممکن است باعث ازبین‌رفتن سرمایه‌های یک استان شود.

اینکه باتوجه‌ به جنگ، لیگ برتر تعطیل می‌شود و بیش از ۵ ماه تمام تیم‌ها بلاتکلیف هستند و در پایان تصمیم گرفته می‌شود سقوطی نباشد؛ اما به یکباره یک دیدار پلی‌آف توسط سازمان لیگ برنامه ریزی می شود ابهاماتی است که باید شفاف شود.

ابهاماتی که شاید در نهایت حق یک استان و شهر خورده شود.

* فعال رسانه ای