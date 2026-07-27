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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

پورخاقان: دشمن در نبرد دریایی با کشورمان به بن‌بست رسید

پورخاقان: دشمن در نبرد دریایی با کشورمان به بن‌بست رسید

بندرعباس -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: اقدامات مقتدرانه نیروی دریایی ارتش در میدان نبرد، گواهی بر این حقیقت است که دشمن هرگز به آنچه اراده کرده بود نرسیده و به بن بست رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورخاقان در دیدار با فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس، عملکرد نیروی دریایی در پاسداری از حریم آبی کشور را مقتدرانه و تاریخ‌ساز توصیف کرد.

وی با ارج نهادن به ایستادگی مقتدرانه نیروی دریایی ارتش در میادین نبرد و تکریم جان‌فشانی‌های شهدای مظلوم ناوهای «دنا» و «جماران»، بر ضرورت حمایت بی‌دریغ از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران این یگان‌های قهرمان تأکید کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: حمایت از خانواده‌های جانبازان و ایثارگرانی که در مسیر دفاع از حریم آبی کشور جان فدا کرده‌اند نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک ضرورت برای حفظ روحیه رزمندگان و پاسداشت خون‌های پاک آنهاست.

حجت الاسلام پورخاقان با بازخوانی خاطرات دوران دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوهای «دنا» و «جماران» با اشاره به رشادت‌های بی‌همتای نیروهای دریایی، به‌ویژه در منطقه یکم امامت، تصریح کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، ایستادگی نیروی دریایی مایه افتخار بود، امروز نیز در نبردهای نوین با هوش ایرانی خود، بار دیگر خوش درخشید و اقتدار ملی را در پهنه دریاها در کنار سپاه پاسداران تثبیت کرد.

وی همچنین با اشاره به روحیه وصف‌ناپذیر و انگیزه بالای کارکنان نیروی دریایی، از پیوند میان نسل‌های مختلف نیروهای مسلح سخن گفت و با اشاره به اعلام آمادگی گسترده بسیاری از بازنشستگان ارتش برای حضور در صفوف دفاع از میهن و قرار گرفتن در کنار کارکنان فعلی نیروی دریایی، افزود: این همبستگی و اشتیاق برای دفاع از مرزهای آبی، نشان‌دهنده آن است که روحیه حماسی ارتش، از دوران دفاع مقدس تا امروز، تداوم یافته است و این انگیزه بالا، همان نیرویی است که بینی دشمن را در برابر اقتدار ما به خاک می‌مالد.

کد مطلب 6900743

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    • IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
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