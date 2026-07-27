به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهل‌ونهمین موج از اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب بیست‌ودومین هفته برگزاری این مراسم، شامگاه دوشنبه پنجم مردادماه با حضور گسترده مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان فرمانداری (شهید قلیوند) آغاز می‌شود و اقشار مختلف مردم با حضور در این مراسم، همبستگی و حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ایران اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

اجتماع «نحن المنتقمون» با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، تقویت وحدت ملی و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی به صورت هفتگی در کرمانشاه برگزار می‌شود.

شعار محوری این هفته از اجتماع «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» انتخاب شده است؛ شعاری که بر ایستادگی، همدلی و همراهی مردم در حمایت از کشور و ارزش‌های ملی و دینی تأکید دارد.

اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در هفته‌های گذشته نیز با استقبال گسترده شهروندان کرمانشاهی همراه بوده و امشب نیز پیش‌بینی می‌شود جمع زیادی از مردم در این مراسم حضور یابند.