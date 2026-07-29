به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناندا لال تیواری، اجلاس رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای امروز در این شهر با حضور بیش از ۲۵۰ روزنامهنگار و پژوهشگر که نمایندگی حدود ۱۵۰ رسانه و اندیشکده از ۲۷ کشور عضو و شریک گفتوگوی این سازمان را بر عهده داشتند، برگزار شد. شرکتکنندگان در پایان این اجلاس، «اجماع بیشکک» را با هدف تقویت هرچه بیشتر همکاریهای عملی برای توسعه به تصویب رساندند.
سخنرانان در مراسم افتتاحیه و نشست عمومی این اجلاس که در اقامتگاه دولتی آلا-آرچا در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار شد، بر ضرورت گسترش همکاریهای عملی میان رسانهها و اندیشکدههای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای تقویت درک مشترک در راستای ساخت آیندهای با ویژگیهای توسعه مشترک، اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابری، مشورت و احترام به تنوع تمدنها تأکید کردند.
در راستای شعار اجلاس با عنوان «روح شانگهای در عصر جدید؛ از ارزشهای مشترک تا همکاری عملی»، شرکتکنندگان درباره راهکارهای پوشش مشترک رسانهای و انتشار یادداشتهای تحلیلی پیرامون رویدادهای مهم بینالمللی به بحث و تبادل نظر پرداختند تا از این طریق صدای مشترک کشورهای سازمان همکاری شانگهای، یعنی کشورهای جنوب جهانی، را منعکس کنند.
شرکتکنندگان بهویژه درباره چهار حوزه کلیدی گفتوگو کردند: ایجاد اجماع برای توسعه از طریق همکاری میان رسانهها و اندیشکدهها؛ گسترش همکاریهای عملی منطقهای؛ ترویج انصاف و عدالت در حکمرانی جهانی؛ و تقویت هماهنگی راهبردی و همکاری برد-برد در چارچوب سازمان همکاری شانگهای.
بایربک اورونبکوف، رئیس اداره اطلاعرسانی و سیاستگذاری ریاستجمهوری جمهوری قرقیزستان، در سخنرانی افتتاحیه خود، همکاری رسانهای را برای تقویت همکاریهای همهجانبه ضروری دانست.
شرمتعلییف مدربک، مدیر خبرگزاری ملی کابار قرقیزستان، در سخنرانی خود در نشست افتتاحیه، بر اهمیت همکاری مشترک رسانهای و پژوهشی در شرایط چالشهای ناشی از اطلاعات نادرست و اخبار گمراهکننده تأکید کرد.
شی یانچون، معاون رئیس خبرگزاری شینهوا، در سخنرانی افتتاحیه خود اظهار داشت که رسانهها باید بر موضوعاتی تمرکز کنند که موجب تقویت منافع متقابل، توسعه مشترک و همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شود.
محمد ثاقب، دبیرکل شورای اقتصادی و فرهنگی هند و چین، بر ضرورت تقویت پیوندهای نهادی تأکید کرد و گفت که وجود سازوکارهای مشترک، بیش از احساسات، برای تقویت همکاریها اهمیت دارد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به روزنامهنگاری انسانمحور و ایجاد سازوکارهایی تأکید کرد که در آن صدای اعضای کوچکتر نیز همانند سایر اعضا شنیده شود.
محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانهای مهر ایران، با دعوت به تقویت همکاریهای رسانهای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، بر توسعه همکاری میان رسانههای هوشمند و مقابله با اطلاعات نادرست از طریق تعامل گستردهتر منطقهای تمرکز کرد.
رحمتی چهار گام مکمل برای تقویت همکاریهای رسانهای در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد کرد که شامل تشکیل سکوی مشترک رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای، ایجاد سازوکار ارزیابی دورهای، طراحی الگوی حکمرانی رسانه و ارتباطات، و ایجاد یک الگوی دائمی مشورتی است.
مارات ابولخاتین، معاون مدیرکل خبرگزاری تاس، با تمجید از این اجلاس، اظهار داشت که این نشست به بستری مؤثر برای تبادل نظر و انتقال تجربیات تبدیل شده و در نتیجه، به تقویت درک متقابل و تعمیق همکاریها کمک کرده است.
متن کامل «اجماع اجلاس رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای ۲۰۲۶»
در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، اجلاس رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۶ در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد. در مجموع ۲۵۰ نماینده از ۱۶۰ رسانه جریان اصلی، اندیشکدههای شناختهشده و نهادهای دولتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در این رویداد حضور داشتند.
این اجلاس با تمرکز بر موضوع «روح شانگهای در عصر جدید؛ از ارزشهای مشترک تا همکاری عملی»، تبادلنظرهای گسترده و بحثهای عمیقی درباره چگونگی بهرهگیری از نقش منحصربهفرد رسانهها و اندیشکدهها برای تعمیق همکاریهای عملی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، دستیابی به نتایج برد-برد و ایجاد جامعهای هرچه نزدیکتر با سرنوشت مشترک در چارچوب این سازمان برگزار کرد.
ما شاهد بودهایم که سازمان همکاری شانگهای در طول ۲۵ سال گذشته از زمان تأسیس خود، همواره «روح شانگهای» را پاس داشته، بهطور استوار به چندجانبهگرایی پایبند بوده و نقش مهمی در تقویت همبستگی و اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه، حفظ امنیت و ثبات منطقهای، ترویج شکوفایی و توسعه منطقهای و پیشبرد اصلاح نظام حکمرانی جهانی ایفا کرده است. رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای باید تصویری واقعی از این سازمان و نمایی جامع از دستاوردهای همکاری کشورهای عضو در تمامی حوزهها ارائه دهند و توانمندی و تعهد سازمان همکاری شانگهای را به نمایش بگذارند.
ما بر این باوریم که حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقهای، مسئولیت مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین پیششرط اساسی برای تحقق شکوفایی و توسعه است. رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای باید در راستای ابتکار امنیت جهانی عمل کنند، مفهوم معاصر همکاریهای امنیتی را بهطور کامل تبیین کنند، از دیدگاه امنیت مشترک، جامع، مشارکتی و پایدار حمایت کنند و فضایی در افکار عمومی ایجاد کنند که بر گفتوگو به جای تقابل، مشارکت به جای ائتلاف، و نتایج برد-برد به جای بازی حاصلجمع صفر استوار باشد.
ما بر این باوریم که تحقق شکوفایی و توسعه، هدف مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است و با رفاه مردم تمامی کشورها ارتباط مستقیم دارد. رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای باید در راستای ابتکار توسعه جهانی عمل کنند، روایتهای زندهای از اتصال و منافع متقابل میان کشورهای عضو ارائه دهند و بستری برای تبادل نظر و پشتیبانی فکری در جهت همسوسازی مستمر ابتکار کمربند و جاده با راهبردهای توسعه ملی کشورهای عضو فراهم آورند تا رشد اقتصادی باکیفیتتر و پایدارتر محقق شود.
ما بر این باوریم که تعمیق تبادلات و یادگیری متقابل میان تمدنها، مأموریت مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است و به افزایش درک و هویت مشترک میان ملتهای این کشورها کمک میکند. رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای باید در راستای ابتکار تمدن جهانی عمل کنند، میراث فرهنگی و مفاهیم معاصر کشورهای عضو را بهصورت نظاممند تبیین کنند، در فعالیتهای مرتبط با روز جهانی گفتوگوی میان تمدنها مشارکت فعال داشته باشند و آنها را پوشش دهند و برای همزیستی فراگیر تمدنهای مختلف و تبادل و یادگیری متقابل میان آنها اجماع گسترده ایجاد کنند.
ما بر این باوریم که حمایت از انصاف و عدالت و اجرای واقعی چندجانبهگرایی، موضع مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است و در خدمت منافع مشترک همه طرفها قرار دارد. رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای باید در راستای ابتکار حکمرانی جهانی عمل کنند، از موضع روشن انتخاب وحدت به جای تفرقه، همکاری به جای تقابل و عدالت به جای سلطهطلبی حمایت کنند و به ایجاد نظامی عادلانهتر و منصفانهتر در حکمرانی جهانی کمک کنند.
ما اطمینان داریم که این اجلاس به رسانهها و اندیشکدههای سازمان همکاری شانگهای کمک خواهد کرد تا اجماع گستردهتری ایجاد کنند، همکاریهای عملی را تعمیق بخشند، به همبستگی، همکاری، توسعه و شکوفایی منطقهای یاری رسانند و با ارائه اندیشه و توان خود، به تحقق چشمانداز زیبای «پنج خانه مشترک» شامل خانه مشترک مبتنی بر همبستگی و اعتماد متقابل، صلح و آرامش، شکوفایی و توسعه، حسن همجواری و دوستی، و انصاف و عدالت و همچنین ایجاد جامعهای هرچه نزدیکتر با سرنوشت مشترک در چارچوب سازمان همکاری شانگهای کمک کنند.
این اجلاس بهطور مشترک توسط خبرگزاری شینهوا چین و خبرگزاری ملی کابار جمهوری قرقیزستان برگزار شد.
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