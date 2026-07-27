به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه متقاضیان آبزی پروری که به‌صورت واقعی قصد فعالیت دارند باید در اولویت قرار گیرند افزود: حق و سهم بومیان در اجرای طرح‌های شیلاتی رعایت شود.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: روند صدور مجوزهای حوزه شیلات با کاهش بروکراسی اداری، تسهیل و کوتاه‌تر شود، چرا که طولانی بودن فرآیندهای اداری، مانعی برای سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان گناوه گفت: صید، صیادی و آبزی‌پروری از مهم‌ترین محورهای توسعه گناوه به شمار می‌روند و این شهرستان به دلیل برخورداری از ساحل، دریا و پیوند با تجارت، ظرفیت بالایی برای توسعه این بخش دارد.

لزوم نگاه ویژه و کلان شیلات استان به شهرستان

اسفندیاری خواستار نگاه ویژه و کلان شیلات استان در شهرستان شد و تصریح کرد: اگر از ظرفیت‌های موجود به‌صورت علمی و اصولی استفاده شود، گناوه می‌تواند در این حوزه به جایگاه نخست کشور دست یابد.

فرماندار گناوه با اشاره به محدودیت اعتبارات ملی در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود سهم اعتبارات حوزه شیلات شهرستان از طریق مدیرکل شیلات استان ویژه دیده شود.

وی همچنین از عملکرد رییس شیلات شهرستان قدردانی کرد و گفت: شیلات شهرستان در زمینه تأمین نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات مورد حمایت قرار گیرد.

فرماندار گناوه با بیان اینکه صیادی شغلی سخت و دشوار است، تأکید کرد: جامعه صیادی نیازمند حمایت بیشتری است و ضرورت دارد در رفع مسایل و مشکلات این قشر زحمتکش تلاش و همت مضاعفی شود.