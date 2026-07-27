سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، ابراهیم مهربان رودبنه سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان شد.

در متن این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و شایستگی مهربان رودبنه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود استان، تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران و فعالان حوزه جوانان تأکید شده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان خواسته است با برنامه‌ریزی، ساماندهی منابع و امکانات و در راستای سیاست‌ها و اهداف دولت، زمینه ارائه خدمات شایسته به مردم و توسعه فعالیت‌های حوزه ورزش و جوانان استان را فراهم کند.

از جمله سوابق ابراهیم مهربان می‌توان به مربی تیم ملی کشتی، دبیر فدراسیون کشتی و رئیس اسبق شورای شهر لاهیجان اشاره کرد.

وی همچنین ملی‌پوش سابق تیم ملی کشتی آزاد بود و عناوینی همچون مدال طلای بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است؛ پیش از این جهانبخش آرمان از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ سکانداری اداره کل ورزش و جوانان استان را بر عهده داشت.