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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان منصوب شد

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان منصوب شد

رشت- «ابراهیم مهربان» با صدرو حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست جدید ورزش و جوانان گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، ابراهیم مهربان رودبنه سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان شد.

در متن این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و شایستگی مهربان رودبنه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود استان، تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران و فعالان حوزه جوانان تأکید شده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از سرپرست جدید اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان خواسته است با برنامه‌ریزی، ساماندهی منابع و امکانات و در راستای سیاست‌ها و اهداف دولت، زمینه ارائه خدمات شایسته به مردم و توسعه فعالیت‌های حوزه ورزش و جوانان استان را فراهم کند.

از جمله سوابق ابراهیم مهربان می‌توان به مربی تیم ملی کشتی، دبیر فدراسیون کشتی و رئیس اسبق شورای شهر لاهیجان اشاره کرد.

وی همچنین ملی‌پوش سابق تیم ملی کشتی آزاد بود و عناوینی همچون مدال طلای بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است؛ پیش از این جهانبخش آرمان از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ سکانداری اداره کل ورزش و جوانان استان را بر عهده داشت.

کد مطلب 6901083

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    نظرات

    • خلیل غلامی دشتکی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
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      پاسخ
      برای جناب مهربان آرزوی توفیق دارم امیدوارم که با میدان دادن به شایستگان شاهد شکوفایی ورزش در گیلان در همه ی ابعاد باشیم . کاش آقای مهربان فرصت را غنیمت می شمرد با مصاحبه با رسانه ها نواقص و معایب ورزش گیلان و اهداف خود را تبیین می کرد تا از همین ابتدا همه چیز معلوم گردد سره از ناسره هویدا. موفق باشید جناب مهربان عزیز به مدیر اسبق هم خسته نباشید می گویم

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