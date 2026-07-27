عصبانیت طارمی از دست سرمربی المپیاکوس در جریان بازی تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس اردوی پیش فصل خود را در کشور هلند برپا کرده است و مهدی طارمی و یارانش روز سوم مرداد رو در روی تیم آلکمار قرار گرفتند که این بازی با برتری ۳ بر ۲ نماینده هلند به پایان رسید.

رسانه «sportdog» یونان در خبری مدعی شد؛ در آخرین دیدار دوستانه المپیاکوس در اردوی هلند این تیم با وجود اینکه نیمه اول را با برتری ۲ بر صفر به پایان رساند، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل آلکمار شکست خورد. عملکرد ضعیف تیم در ۲۰ دقیقه پایانی باعث شد حریف بازی را برگرداند.

خوزه لوئیس مندیلیبار در این مسابقه ترکیب و سیستم‌های مختلفی را امتحان کرد. ژوتا سیلوا حتی در نقش مهاجم نوک بازی کرد و مهدی طارمی در نیمه دوم به‌عنوان هافبک هجومی (پست شماره ۱۰) به میدان رفت.

طبق گزارش این رسانه، طارمی از بازی در این پست رضایت نداشت و به‌شدت ناراحت شد، زیرا ترجیح می‌داد در خط حمله بازی کند.