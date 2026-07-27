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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

پس از تصمیم برای تغییر پست؛

عصبانیت طارمی از دست سرمربی المپیاکوس در جریان بازی تدارکاتی

عصبانیت طارمی از دست سرمربی المپیاکوس در جریان بازی تدارکاتی

رسانه‌ یونانی مدعی شد مهدی طارمی در دیدار تدارکاتی اخیر المپیاکوس از تصمیم سرمربی برای تغییر پستش عصبانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس اردوی پیش فصل خود را در کشور هلند برپا کرده است و مهدی طارمی و یارانش روز سوم مرداد رو در روی تیم آلکمار قرار گرفتند که این بازی با برتری ۳ بر ۲ نماینده هلند به پایان رسید.

رسانه «sportdog» یونان در خبری مدعی شد؛ در آخرین دیدار دوستانه المپیاکوس در اردوی هلند این تیم با وجود اینکه نیمه اول را با برتری ۲ بر صفر به پایان رساند، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل آلکمار شکست خورد. عملکرد ضعیف تیم در ۲۰ دقیقه پایانی باعث شد حریف بازی را برگرداند.

خوزه لوئیس مندیلیبار در این مسابقه ترکیب و سیستم‌های مختلفی را امتحان کرد. ژوتا سیلوا حتی در نقش مهاجم نوک بازی کرد و مهدی طارمی در نیمه دوم به‌عنوان هافبک هجومی (پست شماره ۱۰) به میدان رفت.

طبق گزارش این رسانه، طارمی از بازی در این پست رضایت نداشت و به‌شدت ناراحت شد، زیرا ترجیح می‌داد در خط حمله بازی کند.

کد مطلب 6900263
بهنام روان پاک

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