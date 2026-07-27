موج گرمای تابستان تا پایان هفته در کرمانشاه ماندگار است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته، جو استان کرمانشاه غالباً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: تقویت شرایط پایدار در سطح منطقه، زمینه افزایش محسوس دمای هوا را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که امروز (دوشنبه) و فردا (سه‌شنبه) نواحی مرکزی، شمالی و نیمه شرقی استان افزایش دما را تجربه خواهند کرد و از روز سه‌شنبه تا جمعه نیز این روند در مناطق گرمسیر ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه گرمای هوا در روزهای پیش‌رو به اوج خود می‌رسد، تصریح کرد: بیشینه دما در مناطق معتدل استان بین ۴۰ تا ۴۳ درجه سلسیوس و در شهرستان‌های گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۹ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: هرچند از روز چهارشنبه تا پایان هفته از شدت گرما در نواحی مرکزی، نیمه شرقی و شمالی استان کاسته می‌شود، اما مناطق گرمسیر همچنان روزهای بسیار گرمی را پشت سر خواهند گذاشت.

وی با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته نیز گفت: قصرشیرین با ثبت دمای ۴۵ درجه و سرپل‌ذهاب با ۴۳ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه بودند.