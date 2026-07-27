دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی مراسم اربعین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ابلاغیهای خطاب به سرپرستان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی بر عوامل محیطی مراسم معنوی اربعین سال ۱۴۰۵ را با هدف حفظ و ارتقای سلامت زائران ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: با توجه به حرکت خیل عظیم عاشقان و زائران حسینی در ماه صفر برای شرکت در مراسم اربعین از نقاط مختلف کشور و کشورهای اسلامی همسایه به سمت مرزهای خروجی استانهای غربی و جنوب غربی و تشرف به عتبات عالیات، ضروری است بهمنظور حفظ و ارتقای سلامت زائران، برنامهریزی مناسب برای کنترل عوامل محیطی شامل آب آشامیدنی، مواد غذایی، وضعیت دفع فاضلاب و پسماند، کنترل حشرات و سایر ناقلان بیماری انجام شود.
ابلاغ دستورالعملهای بهداشتی برای موکبها و محلهای اسکان زائران
بر اساس این ابلاغیه، دستورالعمل تشدید نظارت بر عوامل محیطی مراسم معنوی اربعین سال ۱۴۰۵ و دستورالعمل مدیریت بهداشت در مراسم اربعین که با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای مرتبط با آب و غذا از طریق نظارت بر رعایت موازین بهداشتی فردی و محیطی در موکبها، ایستگاههای صلواتی و محلهای اسکان زائران، بهویژه نظارت بر ایمنی آب آشامیدنی و تهیه و توزیع مواد غذایی و نذورات، در مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت تدوین شده است، برای اجرا به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.
تأکید بر اجرای کامل دستورالعمل و ارسال گزارش اقدامات
معاون بهداشت وزارت بهداشت، در این ابلاغیه تأکید کرده است که برنامهریزی و نظارتهای بهداشتی مطابق دستورالعملهای ابلاغی و همچنین اجرای مفاد راهنمای اصول بهداشتی ایستگاههای موقت پذیرایی توسط معاونتهای بهداشت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی انجام شود و گزارش اقدامات صورتگرفته حداکثر تا ۱۷ مردادماه به معاونت بهداشت وزارت بهداشت ارسال شود.
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