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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی مراسم اربعین ابلاغ شد

دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی مراسم اربعین ابلاغ شد

دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی بر عوامل محیطی مراسم معنوی اربعین ۱۴۰۵، از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ابلاغیه‌ای خطاب به سرپرستان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل تشدید نظارت بهداشتی بر عوامل محیطی مراسم معنوی اربعین سال ۱۴۰۵ را با هدف حفظ و ارتقای سلامت زائران ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به حرکت خیل عظیم عاشقان و زائران حسینی در ماه صفر برای شرکت در مراسم اربعین از نقاط مختلف کشور و کشورهای اسلامی همسایه به سمت مرزهای خروجی استان‌های غربی و جنوب غربی و تشرف به عتبات عالیات، ضروری است به‌منظور حفظ و ارتقای سلامت زائران، برنامه‌ریزی مناسب برای کنترل عوامل محیطی شامل آب آشامیدنی، مواد غذایی، وضعیت دفع فاضلاب و پسماند، کنترل حشرات و سایر ناقلان بیماری انجام شود.

ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی برای موکب‌ها و محل‌های اسکان زائران

بر اساس این ابلاغیه، دستورالعمل تشدید نظارت بر عوامل محیطی مراسم معنوی اربعین سال ۱۴۰۵ و دستورالعمل مدیریت بهداشت در مراسم اربعین که با هدف پیشگیری از بروز بیماری‌های مرتبط با آب و غذا از طریق نظارت بر رعایت موازین بهداشتی فردی و محیطی در موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و محل‌های اسکان زائران، به‌ویژه نظارت بر ایمنی آب آشامیدنی و تهیه و توزیع مواد غذایی و نذورات، در مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت تدوین شده است، برای اجرا به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

تأکید بر اجرای کامل دستورالعمل و ارسال گزارش اقدامات

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در این ابلاغیه تأکید کرده است که برنامه‌ریزی و نظارت‌های بهداشتی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی و همچنین اجرای مفاد راهنمای اصول بهداشتی ایستگاه‌های موقت پذیرایی توسط معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی انجام شود و گزارش اقدامات صورت‌گرفته حداکثر تا ۱۷ مردادماه به معاونت بهداشت وزارت بهداشت ارسال شود.

کد مطلب 6900871
حبیب احسنی پور

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