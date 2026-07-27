استاندار بوشهر: توانمندسازی نیروی انسانی از الزامات توسعه استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تأکید بر توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز صنایع استان بوشهر بویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی و صنایع دریایی، اظهار کرد: همکاری میان سازمان فنی و حرفهای کشور و صنایع مستقر در استان، میتواند موجب کاهش شکاف بین آموزش و بازار کار شود و زمینه افزایش اشتغال نیروهای بومی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه، توانمندسازی نیروی انسانی از الزامات توسعه استان است افزود: نقش سازمان فنی و حرفهای در این راستا، بسیار تاثیرگذار است.
استاندار بوشهر با تقدیر از اقدامات صورت گرفته فنی و حرفهای، بابت اجرای تفاهمنامهها با برخی از دستگاههای اجرایی، خواستار حمایت بیشتر از ایجاد زیرساختهای آموزشی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و صنایع مستقر در استان برای ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای شد.
زارع تصریح کرد: از آنجا که ظرفیت بخش خصوصی در استان ارزنده است، زمینه گسترش مشارکت آنان در انجام آموزشهای مهارتی فراهم شود.
معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور نیز ضمن تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، برای اجرای درخواستها و مطالبات مطروحه از سوی استاندار، قول مساعد داد.
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