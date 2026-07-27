به گزارش خبرگزاری مهر، همایش وحدت علمای اهل تسنن و تشیع، با حضور رشید العزاوی ( رئیس حزب اسلامی عراق)، شیخ فیصل عیساوی( نماینده مجلس عراق)، شیخ محمد فیصل(عضو مجلس علمای عراق)، دکتر خالد علی( استاد دانشگاه عراق)، آیت الله دکتر احمد مبلغی(عضو مجلس خبرگان رهبری)، حجت الاسلام والمسلمین هادی اکبری( مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری) و جمعی از علمای اهل سنت شافعی و حنفی از مناطق مختلف ایران در سالن همایش های حزب اسلامی عراق برگزار شد.

احترام به عقیده شیعه درباره اربعین مبتنی بر همبستگی و وحدت

رشید العزاوی، رئیس حزب اسلامی عراق، نخستین سخنران این مراسم، از حضورعلمای اهل تسنن ایران در عراق قدردانی کرد و بر گسترش گفت وگو و ارتباطات فرهنگی بین علمای مذاهب در دو کشور تاکید کرد.

رئیس حزب اسلامی عراق، همزیستی و همفکری و همبستگی علمای کشورهای مختلف را مهمترین مساله برای ساختن آینده ای دانست که در آن احترام به اندیشه های مذاهب مختلف، یکی از شاخص های مهم شمرده می شود.

رشید العزاوی با تاکید بر احترام به مذاهب گفت: اهل تسنن و تشیع هر کدام مناسکی دارند که از اهمیت بالایی برخوردار است و همه ما به آن احترام می‌گذاریم.

رئیس حزب اسلامی عراق تاکید کرد: مذاهب مختلف دارای آیین ها و مناسک مذهبی ویژه ای هستند که باید این مناسک برای همه محترم شمرده شود و هر فردی که به آن اعتقاد قلبی دارد می تواند درآیین پیاده روی اربعین شرکت کند ولی این اعتقاد شخصی است و نباید با اصول دینی و مذهبی هر یک از مذاهب خلط شود.»

پرسشگری علمای مذاهب، زمینه ساز تعامل

دکتر خالد علی، استاد دانشگاه بغداد طی سخنانی ضمن تاکید بر گسترش تعاملات فکری مذاهب گفت: نشست های بین علما باید موجب طرح بحث های علمی و طرح پرسش های اذهان باشد. ما باید سوالات مان را از شما بپرسیم و شما نیز هر پرسش و مساله ای دارید از ما بپرسید. این پرسشگری ست که موجب تعاملات بیشتر و همفکری معطوف به وحدت خواهد شد.

وی افزود: علمای اهل تسنن و تشیع در عراق، آماده همه گونه مباحثات فکری و فرهنگی هستند و این رویکرد دوستان ایرانی ما برای گسترش تعاملات، می تواند روشنگر و پر برکت باشد.

اعتدال و عدالت در شیوه رفتاری و گفتاری علمای مذاهب

دکتر احمد سلمانی، عضو مکتب سیاسی حزب اسلامی عراق، سخنران دیگر مراسم بود که سخنانش را با محور امت وسط و امت کبری مطرح کرد.

احمد سلمانی با تاکید بر تحقق شرایط دفاع از مسلمین در شرایط حاضر گفت: ما به امت وسط معتقدیم و لازمه این وسط بودن، رعایت اعتدال و عدل در گفتار و نوشتار علمای مذاهب است.

وی افزود: اعتدال و عدالت در شیوه رفتاری و گفتاری علمای مذاهب موجب دفاع بهتر از اندیشه و معارف اسلامی خواهد شد و بنیان وحدت در عمل است.

جریان مقاومت در منطقه تجلی گاه وحدت

آیت الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به عنوان نخستین سخنران ایرانی نشست گفت: جریان مقاومت در منطقه، صرفاً یک رخداد سیاسی یا نظامی نیست، بلکه نشانه‌ای از پشتوانه تمدنی ایران اسلامی است که طلایه دار وحدت در میان اهل تسنن و تشیع بوده است.

این استاد حوزه علمیه ایران تأکید کرد: دشمنان ایران و عراق و دیگر کشورهای اسلامی مشترک اند و آنها ما را از زاویه تمدنی رصد می‌کنند. چنانکه اگر تمدن نبود، ایران اسلامی ما، یارای مقاومت و ایستادگی و پیروزی نداشت.

مبلغی افزود: ایران به عنوان حامی جریان مقاومت، فقط از یک ظرفیت نظامی و سیاسی دفاع نمی کند، بلکه آنچه درون مقاوت نمایان شده است، وحدت مسلمانان است. اینکه می بینیم فرمانده و سرباز اهل سنت، در کنار فرمانده و سرباز شیعه مبارزه می کند، یکی از دستاوردهای وحدت اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از مردم و دولت عراق افزود: تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، تجلیگاه اندیشه ایشان در میدان وحدت مذاهب بود.

این تشییع رابطه ای فراتر از یک توجه سیاسی بود و نشان داد که افق های اندیشه رهبری در عمل و در قلب ملت های مسلمان، تجلی یافته است.

چگونه سو ظن های مذاهب را برطرف کنیم؟

حجت الاسلام والمسلمین هادی اکبری، مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، سخنان خود را بر محور شناخت دو طرفه و حسن تفاهم بیان کرد و گفت: دنیای اسلام با مشکلات فراوانی روبروست و از مهم‌ترین این مشکلات، عدم شناخت و به تبع آن سوظن نسبت به یکدیگر و عدم اعتماد است و تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، امکان تحقق وحدت عملی میسر نیست. لذا وحدت دنیای اسلام، صرفا در خدمت یک شعار باقی می ماند.

اکبری، این نشست ها و بحث و تبادل نظر اندیشمندان و علمای مذاهب مختلف را ضروری خواند و افرود: ما باید مسیر را برای شناخت و رفع سوتفاهم ها و تبدیل آن به حسن تفاهم و افزایش اعتماد فراهم کنیم. بر همین اساس، جمع حاضر که از مذاهب مختلف فقهی اهل سنت هستند، با حضور در عراق و تشکیل جلسات تبادل علمی، به دنبال رفع موانع اتحاد و انسجام امت اسلامی هستند و حضور ما در دفتر حزب اسلامی عراق در همین راستا صورت گرفته است.

ظرفیت ماندگار تجربه های وحدت در جمهوری اسلامی

مولوی یعقوب حسین بر، عضو شورای افتای اهل سنت شرق ایران، گزارشی از تجربه‌ های اهل سنت ایران داد و گفت: تلاش های ارزشمند فراوانی در زمینه وحدت بین مذاهب مختلف در ایران رخ داده است که باید مورد توجه حوزه های علمیه عراق قرار گیرد.

این عالم اهل سنت تاکید کرد: "عراق برای ما یک کشور مهم است که باید آن را قلب خاورمیانه دانست و از اهمیت ویژه ای در جهان برخوردار است. همین اهمیت باعث شده تا نظامات غربی دخالت های مختلفی در جسم و روح کشور عراق داشته باشند. این است که علامه اقبال با توجه و تذکر به علمای اسلام می گوید: از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز"

"مولوی حسین بر" گفت: " ما در امر وحدت مذاهب، باید تجربه های گذشته خود را پیش رو ببینیم. تجربه جمهوری اسلامی در این سال ها، یک ظرفیت اندوخته درخشان و ماندگار برای همه در کشورهای مختلف، به ویژه برادران مسلمان عراقی ماست. اگر این تجربه ها ثبت نشود و مد نظر قرار نگیرد، ما و شما نمی توانیم راه آینده را برای گسترش وحدت تسریع کنیم."

وحدت، سلاح علمای بیدار

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد دیگر سخنران این نشست گفت: وحدت و همبستگی میان علمای بیدار مذاهب، از هرگونه سلاح و ابزار نظامی در شرایط جنگی و حتی در شرایط عادی، موثرتر بوده و یک ضرورت انکارناپذیر برای مقابله با دشمنان اسلام است.

وی در ادامه افزود: این روحیه وحدت و برادری باید در سطح جهانی ما، به‌خصوص در شرایط کنونی که با تهدیدهای گوناگون دشمنان مواجه هستیم، بیش از پیش تقویت و استمرار یابد. چنانکه اگر چشم اندازهای پیشرو و آرمان های والا ما را گردهم جمع نکند، حداقل دردها و زخم های مشترک، می تواند حامل اتحاد ما باشد.

قائد شهید امت، منادی همیشگی وحدت

ماموستا امامی با اشاره به نقش رهبر شهید در وحدت آفرینی افزود: ایران در دفاع از همپیمانانش به ویژه در جغرافیای مقاومت و مظلومیت، صادق بوده و در این راستا هزینه های گران قیمت مادی و معنوی تقدیم کرده است.

وی افزود: کشورهای منطقه باید برادری و وحدت و هم پیمانی را از ایران یاد بگیرند. از پشتیبانی های مادی تا تقدیم هزاران شهید وحدت که نمونه برجسته و آخرین آن قائد شهید امت است که منادی همیشگی وحدت و اسطوره مقاومت و پایداری و اسوه مجاهدت و فداکاری و پیشوای صابران بود.

ماموستا امامی تاکید کرد: بسیاری معتقد بودند ایران فقط به صورت ظاهری، مدافع فلسطین است و کاری نمی کند. در حالی که با زدن اولین موشک ها علیه اسرائیل، توهمات مخالفان از هم پاشیده شد.

اهل سنت در سراسر ایران انسجام دارند

مولوی عبدالستار حسین‌زهی، مدیر حوزه علمیه تحفیظ القرآن حنفاء در خاش در نشست وحدت، نقش جامعه اهل سنت در ایران و منطقه را موثر و متفاوت‌ خواند و گفت: امروز حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی در میان همه مسلمانان، مهم‌ترین وظیفه آحاد جامعه در ادامه راه شهدا است.

ماموستا حسین زهی افزود: اهل سنت در سراسر ایران اسلامی همواره در کنار دیگر اقوام و مذاهب، حضوری مؤثر در دفاع از کشور داشته‌اند و این حضور را نه یک امتیاز، بلکه وظیفه‌ای دینی، ملی و میهنی می‌دانند.

وحدت در ایران شعاری نیست و ما حقوق بگیر نیستم

شیخ محمدنظر خلیلی سیدی، موسس مدرسه علوم دینی در ایران، از چهره های اهل سنت در ایران الابرار محور سخنانش را آزادی اهل سنت در ایران قرار داد.

شیخ سیدی گفت: من دولتی و حقوق بگیر نیستم و سخنان خود را بر محور آزادی بیان می کنم. وی تاکید کرد: ما در ایران، ازادی های مذهبی فراوانی داریم و اندیشه های مذهبی خود را تبلیغ می کنیم. مهمانان خارجی متعددی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و آزادی های مذهبی ما را دیده اند.

شیخ سیدی افزود: وحدت مذاهب در ایران گسترده است و استان گلستان پیشقدم این وحدت بوده است. در این سفر احساس کردم اهل سنت عراق هم در این زمان پیشتاز اند و این ارتباط ما را فعال تر خواهد کرد.

آزادی بیان و تبلیغ مذهبی اهل تسنن در ایران

ماموستا سید محمد محمدی، عضو شورای عالی افتای استان کرمانشاه در این نشست با دو محور سخنرانی کرد. محور اول وحدت و تشکیل امت اسلامی و محور دوم آزادی مذاهب در ایران.

ماموستا محمدی با تاکید بر اینکه وحدت اسلامی به معنای وحدت کلمه نیست، گفت: نمی شود تمام مذاهب، در یک مذهب جمع شوند زیرا در اسلام تعدد آرا و مذاهب مقبول است و آنچه مهم است وحدت کلمه و وحدت صف مسلمانان در برابر دشمنان اسلام است.

این عضو شورای عالی فتوا افزود: ما در ایران به عنوان‌ اهل تسنن، از آزادی فتوا و آزادی شوراهای فتوا و آزادی تبلیغات دینی در مساجد و مدارس برخورداریم و شایعات درباره عدم آزادی های عمومی مذاهب درست نیست.

محمدی ادامه داد: من به عنوان یک امام جمعه در سخنرانی های خود برای مردم از آزادی برخوردار بوده ام و محتوای سخنرانی های نماز جمعه را شخصا مشخص می کنم و در موارد بسیاری حتی انتقاد می کنیم.

تشییع رهبر شهید در عراق، تجلی وحدت اسلامی

ماموستا جلال مرادی، رییس شورای افتای شهرستان دیواندره با محور تشییع رهبر شهید، ظهور وحدت مسلمانان سخنرانی کرد.

ماموستا مرادی، با تشکر ویژه از مردم عراق، تشییع رهبر ایران را تجلی تلاش ها و توجهات رهبری معظم شهید به اهل تسنن دانست و گفت: رهبر شهید، در تبیین و تبلیغ وحدت اسلامی پیشتاز بود و توجهات او نگاه به کردستان را تغییر داد. رهبر شهید، نهادها و نظرات تازه و ادبیات پیشرویی را برای وحدت مذاهب در ایران گشود که ابعاد اجتماعی و انسانی آن پنهان است.

مرادی وحدت اسلامی را حاصل سال ها تلاش و پی گیری و دغدغه رهبر شهید نامید.