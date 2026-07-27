به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۶۰ طرح اقتصادی مصوب شده که باید در عرض ۲ سال به‌طور کامل پرداخت شود.

وی با بیان اینکه ۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است، از پیگیری برای تحقق تعهدات باقی‌مانده در سال دوم خبر داد.

استاندار اردبیل افزود: در روزهای آینده نشست پیگیری مصوبات سفر و روند اجرای آن در نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان برگزار می‌شود.

امامی یگانه تصریح کرد: در خصوص طرح‌های اقتصادی مورد تفاهم نیز عملیات اجرایی ۱۲ طرح با ۲۴هزار میلیارد تومان آغاز شده است.

وی بیان کرد: این طرح‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر است.