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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

۵۰ درصد تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به طرح‌های اقتصادی پرداخت شد

۵۰ درصد تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به طرح‌های اقتصادی پرداخت شد

اردبیل- استاندار اردبیل از پرداخت ۵۰ درصد تسهیلات مصوب در سفر رئیس‌جمهور به استان برای طرح‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور اظهار کرد: ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۶۰ طرح اقتصادی مصوب شده که باید در عرض ۲ سال به‌طور کامل پرداخت شود.

وی با بیان اینکه ۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است، از پیگیری برای تحقق تعهدات باقی‌مانده در سال دوم خبر داد.

استاندار اردبیل افزود: در روزهای آینده نشست پیگیری مصوبات سفر و روند اجرای آن در نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان برگزار می‌شود.

امامی یگانه تصریح کرد: در خصوص طرح‌های اقتصادی مورد تفاهم نیز عملیات اجرایی ۱۲ طرح با ۲۴هزار میلیارد تومان آغاز شده است.

وی بیان کرد: این طرح‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

کد مطلب 6901012

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