به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور اظهار کرد: ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۶۰ طرح اقتصادی مصوب شده که باید در عرض ۲ سال بهطور کامل پرداخت شود.
وی با بیان اینکه ۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است، از پیگیری برای تحقق تعهدات باقیمانده در سال دوم خبر داد.
استاندار اردبیل افزود: در روزهای آینده نشست پیگیری مصوبات سفر و روند اجرای آن در نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای استان برگزار میشود.
امامی یگانه تصریح کرد: در خصوص طرحهای اقتصادی مورد تفاهم نیز عملیات اجرایی ۱۲ طرح با ۲۴هزار میلیارد تومان آغاز شده است.
وی بیان کرد: این طرحها در حوزههای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر است.
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