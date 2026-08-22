مهربان: ۱۲ پروژه ورزشی گیلان در هفته دولت به بهره برداری میرسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهربان عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها و در آستانه هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجائی و باهنر، اظهار کرد: از آغاز فعالیت دولت وفاق ملی در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۰ طرح عمرانی ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۱۱ میلیارد تومان تکمیل و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به پروژههای شاخص این دوره، افزود: طرحهای کلانی همچون احداث سالن ورزشی چندمنظوره چوبر تالش، سکوهای تماشاگران استادیومهای وحدت آستارا و شهید عضدی رشت و زمین چمن مصنوعی لاهیجان نقش بسزایی در ارتقای سرانه ورزشی استان ایفا کردهاند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان گیلان با قدردانی از حمایتهای مقام عالی وزارت، استاندار، نمایندگان گیلان و تلاش همکاران این ادارهکل در تکمیل طرحهای عمرانی، تصریح کرد: این روند در هفته دولت سال ۱۴۰۵ نیز با قدرت ادامه یافته و ۱۲ پروژه عمرانی دیگر با اعتباری معادل ۱۴۲ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهرهبرداری شدهاند.
مهربان با تشریح جزئیات این طرحها، بیان کرد: این پروژهها شامل طیف متنوعی از امکانات ورزشی نظیر سالنهای ورزشی، زمینهای چمن مصنوعی، بازسازی و تجهیز استادیومها و همچنین طرحهای نوین از جمله اجرای پنلهای خورشیدی و سیستم گرمایشی کف (هیتینگ) است.
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