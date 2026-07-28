به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز با تکرار ادعاهای خود در خصوص رایزنی با تهران با هدف تلاش برای مهار قیمت نفت که در پی تجاوز پرهزینه به ایران با آن مواجه شده است، مدعی شد: ما مذاکرات خوبی با ایران داشتیم. رسیدن به توافق با ایران بهتر از نابود کردن بخشهای دیگر این کشور است! ممکن است در میانه مذاکراتی عالی باشیم، اما ناگهان ایران اعلام کند که مذاکرهای در کار نیست یا درباره پرونده هستهای گفتگو نکردهایم.
رئیس جمهور آمریکا که نمی تواند در خصوص ادعاهای مطرح شده خود درباره آسیب به پدافند هوایی ایران پاسخگوی افکار عمومی کشورش باشد، با طرح ادعاهایی که بیشتر جنبه رسانه ای دارد، مدعی شد: ما سامانههای پدافند هوایی ایران را از کار انداختیم، همان طور که بخش عمدهای از تسلیحات آن ها را نابود کردیم. ما در موقعیت بسیار قدرتمندی در برابر ایران قرار داریم و من می توانم بیشتر پل های ایران را در کمتر از یک ساعت نابود کنم. اگر ایران با ما به توافق نرسد، بازمیگردم و کار را تمام میکنم. جمهوریخواهان بسیاری هستند که میخواهند من ادامه دهم و اقدام نظامی علیه ایران را پیش ببرم.
دونالد ترامپ که جهانیان وی را ناقض تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن می دانند، مدعی شد: ما دیگر نمیتوانیم اجازه دهیم ایران توافق نامهها را نقض کند. ایران میتواند تعدادی مین دریایی کار بگذارد و هرج و مرج ایجاد کند، اما ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم! محاصره دریایی که ما در حال حاضر بر ایران تحمیل میکنیم آنقدر محکم است که هیچکس نمیتواند آن را بشکند.
وی که نمی تواند به انتقادات افکار عمومی کشورش در خصوص عدم توانمندی ارتش آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز پاسخگو باشد، با طرح آرزوهایش چنین مدعی شد: تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا است! ما ایران را از نظر نظامی در هم کوبیدیم؛ آنها نه نیروی دریایی دارند و نه نیروی هوایی، و ارتش آنها ضربات مهلکی را متحمل شده است. من میتوانم عملیات نظامی علیه ایران را ازسربگیرم و کار را تمام کنم و کسانی هستند که میخواهند من این کار را انجام دهم. کسانی هستند که میخواهند من نیروگاهها و پلهای ایران را نابود کنم، اما مشکل در عواقب آن نهفته است. ایرانیها میدانند که اگر با ما به توافق نرسند، من پلها و نیروگاهها را نابود خواهم کرد. اگر با تهران به توافق نرسیم، تأسیسات هستهای ایران در کوه کلنگ را نابود میکنیم.
نظر شما