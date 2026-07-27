احداث ۳۶۰ کلاس درس در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه، عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان با حضور وزیر کشور، از پیشرفت چشمگیر در حوزه مدرسه‌سازی خبر داد و اظهار کرد: پارسال ۱۱۱ مدرسه با ۳۶۰ کلاس درس ساخته شده که نسبت به میانگین پنج‌ساله، رشد سه‌برابری را نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵۲ کلاس جدید تحویل داده شود.

وی با اشاره به آماده‌سازی ۲۴۴ قطعه زمین برای احداث ۲هزار و ۹۷ کلاس، هدف اصلی را رسیدن به سرانه فضای آموزشی کشور تا پایان سال جاری اعلام کرد.

استاندار اردبیل گفت: مدارس کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ نفر جمع‌آوری شده و عملیات اجرایی ۴۷ مدرسه سنگی و ناایمن آغاز گردیده است. در این میان، ۲۵ مدرسه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد توسط بنیاد علوی و ۲۲ مدرسه نیز با اعتبارات استانی در مراحل پایانی تکمیل قرار دارند.

امامی‌یگانه با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی بیان کرد: ۴۵ درصد از پروژه‌های عمرانی آموزشی با همکاری خیرین، بانک‌ها و صنایع پیش می‌رود و هم‌اکنون ۱۳۰ مدرسه معادل ۳۷۰ کلاس درس توسط خیرین مدرسه‌ساز در دست احداث است.

وی در ادامه به هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: ۴۷ درصد مدارس استان به‌روزرسانی شده‌اند و در شهر سرعین، تمامی مدارس هوشمند هستند. همچنین ۳ مدرسه مهارت‌محور با همکاری کارآفرینان راه‌اندازی شده و تفاهمنامه ۴ مدرسه دیگر نیز در دست نهایی‌سازی قرار دارد.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخصیص کامل اعتبار ۵۶۰ میلیارد تومانی مرحله نخست سفر رئیس‌جمهور به استان، خواستار تأمین ۳۲۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی شد.

وی در پایان، توسعه دوره‌های پیش‌دبستانی و توانمندسازی نیروی انسانی معلمان را از اولویت‌های اساسی برنامه‌های آموزشی استان برشمرد.