به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در بدو ورود به استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران، هدف از این سفر را بازدید از ظرفیت‌ها و بررسی میدانی مسائل آموزش‌وپرورش استان عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های سفر خود افزود: حضور در استان اردبیل در راستای بازدیدهایی است که از استان‌های مختلف کشور انجام می‌شود. در این سفر ضمن دیدار با مسئولان استان، از فضاها و مراکز آموزشی بازدید خواهیم کرد و ضمن حضور در آیین افتتاح پروژه‌های آموزشی، در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان نیز چالش‌ها و مسائل این حوزه را بررسی خواهیم کرد تا با همفکری و همکاری، زمینه رفع یا کاهش مشکلات فراهم شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از مسئولان استان و فرهنگیان اردبیل، افزود: خوشبختانه استان اردبیل در حوزه‌های مختلف آموزشی از استان‌های موفق کشور است و امیدواریم این سفر علاوه بر کمک به رفع چالش‌ها، فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های ارزشمند همکاران آموزش‌وپرورش استان نیز باشد.

کاظمی در پایان، خطاب به دانش‌آموزان گفت: پیام ما به دانش‌آموزان، تلاش، کوشش، ایمان، توکل بر خدا، علم‌آموزی، تهذیب، ورزش، نشاط و امید است. آینده ایران و انقلاب اسلامی در دستان دانش‌آموزان قرار دارد و هرچه نسل آینده از نظر علمی، جسمی و روحی توانمندتر باشد، ایران نیز سربلندتر و مقتدرتر خواهد بود. همان‌گونه که گفته‌اند؛ توانا بود هر که دانا بود.