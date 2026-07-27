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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

احداث طرح ۲۸۰۰ قطعه‌ای پرورش بوقلمون در دلفان

احداث طرح ۲۸۰۰ قطعه‌ای پرورش بوقلمون در دلفان

نورآباد - مدیر جهاد کشاورزی دلفان از احداث طرح دو هزار و ۸۰۰ قطعه‌ای پرورش بوقلمون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساروقی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از طرح در حال ساخت پرورش بوقلمون در شهرستان دلفان، اظهار داشت: طرح دو هزار و ۸۰۰ قطعه‌ای پرورش بوقلمون در روستای «مرادآباد» در دست‌ساخت است.

وی با بیان اینکه در جریان این بازدید روند پیشرفت فیزیکی پروژه، وضعیت زیرساخت‌ها و نیازهای اجرایی طرح مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در تکمیل پروژه و تأمین اعتبار موردنیاز آن مطرح شد.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان با تأکید بر اهمیت توسعه واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور، بیان داشت: حمایت از سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و پیگیری تأمین منابع مالی موردنیاز، نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از این‌گونه طرح‌ها حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6901129

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