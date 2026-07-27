به گزارش خبرنگار مهر، ساروقی عصر امروز دوشنبه در جریان بازدید از طرح در حال ساخت پرورش بوقلمون در شهرستان دلفان، اظهار داشت: طرح دو هزار و ۸۰۰ قطعهای پرورش بوقلمون در روستای «مرادآباد» در دستساخت است.
وی با بیان اینکه در جریان این بازدید روند پیشرفت فیزیکی پروژه، وضعیت زیرساختها و نیازهای اجرایی طرح مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در تکمیل پروژه و تأمین اعتبار موردنیاز آن مطرح شد.
مدیر جهاد کشاورزی دلفان با تأکید بر اهمیت توسعه واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور، بیان داشت: حمایت از سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و پیگیری تأمین منابع مالی موردنیاز، نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از اینگونه طرحها حمایت خواهد کرد.
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