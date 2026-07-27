استقرار تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در صحنه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سهشنبه ششم مردادماه در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر میشود تا شهروندان نیکاندیش با اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.
وی افزود: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و ارزشمند است که میتواند نقش مهمی در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم شهرستان صحنه دعوت کرد با حضور در این برنامه، همچون گذشته در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند و گفت: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.
میرزاده خاطرنشان کرد: همراهی مردم در اهدای خون، پشتوانهای مهم برای تأمین ذخایر خونی استان و کمک به بیماران در شرایط مختلف است و هر قطره خون اهدایی میتواند امیدی تازه برای زندگی یک بیمار باشد.
نظر شما