استقرار تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در صحنه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سه‌شنبه ششم مردادماه در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر می‌شود تا شهروندان نیک‌اندیش با اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

وی افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و ارزشمند است که می‌تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم شهرستان صحنه دعوت کرد با حضور در این برنامه، همچون گذشته در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند و گفت: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.

میرزاده خاطرنشان کرد: همراهی مردم در اهدای خون، پشتوانه‌ای مهم برای تأمین ذخایر خونی استان و کمک به بیماران در شرایط مختلف است و هر قطره خون اهدایی می‌تواند امیدی تازه برای زندگی یک بیمار باشد.