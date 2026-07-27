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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

استقرار تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در صحنه

استقرار تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در صحنه

کرمانشاه- تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه با هدف تأمین خون مورد نیاز بیماران و ترویج فرهنگ اهدای خون، سه‌شنبه در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر می‌شود.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سه‌شنبه ششم مردادماه در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر می‌شود تا شهروندان نیک‌اندیش با اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

وی افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و ارزشمند است که می‌تواند نقش مهمی در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از مردم شهرستان صحنه دعوت کرد با حضور در این برنامه، همچون گذشته در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند و گفت: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان دکتر معاون آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.

میرزاده خاطرنشان کرد: همراهی مردم در اهدای خون، پشتوانه‌ای مهم برای تأمین ذخایر خونی استان و کمک به بیماران در شرایط مختلف است و هر قطره خون اهدایی می‌تواند امیدی تازه برای زندگی یک بیمار باشد.

کد مطلب 6901163

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