مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلامآبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند، روز یکشنبه ۲۵ مردادماه در این شهرستان مستقر میشود.
وی افزود: تیم سیار اهدای خون در پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآبادغرب مستقر خواهد شد و شهروندان میتوانند با حضور در این برنامه انساندوستانه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: زمان فعالیت تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود و از مردم نیکاندیش اسلامآبادغرب دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، در اهدای خون و کمک به نجات جان بیماران سهیم شوند.
میرزاده با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و ارزشمند است که میتواند به تأمین نیاز بیماران و حفظ سلامت و جان افراد کمک کند.
وی تأکید کرد: همراهی مردم در برنامههای اهدای خون، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد و هر اهدای خون میتواند امیدی برای زندگی یک بیمار باشد.
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