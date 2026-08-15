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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در اسلام‌آبادغرب برای دریافت خون از شهروندان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند، روز یکشنبه ۲۵ مردادماه در این شهرستان مستقر می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون در پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام‌آبادغرب مستقر خواهد شد و شهروندان می‌توانند با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: زمان فعالیت تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود و از مردم نیک‌اندیش اسلام‌آبادغرب دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه، در اهدای خون و کمک به نجات جان بیماران سهیم شوند.

میرزاده با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و ارزشمند است که می‌تواند به تأمین نیاز بیماران و حفظ سلامت و جان افراد کمک کند.

وی تأکید کرد: همراهی مردم در برنامه‌های اهدای خون، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد و هر اهدای خون می‌تواند امیدی برای زندگی یک بیمار باشد.

کد مطلب 6917423

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