ادارات کردستان چهارشنبه تعطیل شد؛ تداوم فعالیت مراکز امدادی و درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عظیم‌ملک اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و در راستای مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و عمومی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، روز چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.

وی افزود: دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تصمیم مستثنی هستند و خدمات‌رسانی آن‌ها بدون وقفه و مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست به صورت مستقیم بر خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی، تجهیزات روشنایی و سایر وسایل برقی غیرضروری در ساختمان‌های اداری نظارت کنند تا از هرگونه مصرف غیرضروری برق جلوگیری شود.

عظیم‌ملک همچنین اعلام کرد: اکیپ‌های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در روز چهارشنبه به صورت میدانی وضعیت مصرف برق دستگاه‌ها را پایش و کنترل خواهند کرد.