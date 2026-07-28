ادارات کردستان چهارشنبه تعطیل شد؛ تداوم فعالیت مراکز امدادی و درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عظیمملک اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و در راستای مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و عمومی، بانکها و شرکتهای بیمه استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، روز چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.
وی افزود: دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تصمیم مستثنی هستند و خدماترسانی آنها بدون وقفه و مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست به صورت مستقیم بر خاموش بودن سامانههای سرمایشی، تجهیزات روشنایی و سایر وسایل برقی غیرضروری در ساختمانهای اداری نظارت کنند تا از هرگونه مصرف غیرضروری برق جلوگیری شود.
عظیمملک همچنین اعلام کرد: اکیپهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در روز چهارشنبه به صورت میدانی وضعیت مصرف برق دستگاهها را پایش و کنترل خواهند کرد.
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