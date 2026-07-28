نماز جمعه قرارگاه ایمان، بصیرت و وحدت جامعه اسلامی است

حجتالاسلام حسین تکمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز نخستین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیتالله طالقانی و به دستور حضرت امام خمینی (ره)، اظهار کرد: نماز جمعه یکی از عبادات بسیار ارزشمند در اسلام است.
وی افزود: به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، نماز جمعه «یک فریضه صددرصد استثنایی» است، زیرا از جهات مختلف دارای ویژگیهایی بوده که در دیگر عبادات کمتر مشاهده میشود.
حجت الاسلام تکمیلی بیان کرد: این عبادت، هم جامع ابعاد اخلاقی و تقوایی است و هم ابعاد اجتماعی و سیاسی را در بر میگیرد و همین ویژگیها موجب شده است که نماز جمعه جایگاهی ممتاز در میان عبادات داشته باشد.
امام جمعه طبس ادامه داد: خداوند متعال حتی سورهای را به نام «جمعه» در قرآن کریم قرار داده و در این سوره خطاب به مؤمنان میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَیٰ ذِکْرِ اللَّهِ»، یعنی هرگاه ندای نماز جمعه را شنیدید، با شتاب به سوی ذکر خدا حرکت کنید.
فضیلتهای نماز جمعه
حجتالاسلام تکمیلی با بیان اینکه شاید در اسلام عبادتی را نتوان یافت که درباره آن چنین تأکیدی بر «شتاب» و حضور سریع وجود داشته باشد، افزود: خداوند متعال نه تنها بر حضور در نماز جمعه تأکید کرده، بلکه دستور داده است در هنگام اقامه این فریضه، معاملات و امور دنیوی را رها کرده و به سوی نماز جمعه حرکت کنیم که این خود نشاندهنده جایگاه ویژه این عبادت است.
وی با اشاره به روایات فراوان درباره فضیلت نماز جمعه گفت: آنقدر روایت درباره این فریضه نقل شده که انسان احساس میکند خداوند متعال عنایت ویژهای نسبت به آن داشته است.
امام جمعه طبس افزود: در روایات آمده است اگر کسی در مسیر نماز جمعه حرکت کند و در همان مسیر از دنیا برود، خداوند متعال خود متکفل پاداش او خواهد بود و اجر کامل او را عطا میکند.
وی ادامه داد: در برخی روایات نیز نماز جمعه به عنوان فرصتی برای آمرزش گناهان معرفی شده است؛ به این معنا که اگر انسان با حضور در این عبادت الهی، نماز جمعه را اقامه کند، خداوند گناهان گذشته او را مورد مغفرت قرار میدهد و اینها همه وعدههایی است که برای عظمت و اهمیت این فریضه الهی بیان شده است.
احیای نماز جمعه دستاورد انقلاب بود
حجتالاسلام تکمیلی با بیان اینکه در کنار وعدههای الهی، روایات متعددی نیز درباره هشدار نسبت به ترک نماز جمعه وجود دارد، اظهار کرد: روایاتی هم مؤمنان را از ترک نماز جمعه برحذر میدارد و اعلام خطر میکند که مبادا این فریضه الهی از روی سستی و کماهمیت شمردن ترک شود.
وی افزود: در روایات آمده است اگر کسی سه هفته پیاپی نماز جمعه را از روی بیاعتنایی و سبک شمردن ترک کند، خداوند بر قلب او مهر میزند و در برخی روایات نیز از مهر نفاق بر دل چنین فردی یاد شده است که این تأکیدها نشان میدهد که اسلام چه اندازه برای اقامه نماز جمعه اهمیت قائل است.
امام جمعه طبس با بیان اینکه در احادیث تأکید شده است که در هر شرایطی نباید نماز جمعه را رها کرد، افزود: حتی اگر فردی کارگری را برای انجام کاری در منزل یا محل کار خود به خدمت گرفته باشد، هنگام فرا رسیدن نماز جمعه حق ندارد او را از حضور در این فریضه الهی بازدارد.
حجتالاسلام تکمیلی با بیان اینکه همه این سفارشها نشاندهنده اهمیت فوقالعاده نماز جمعه است، گفت: این عبادت، عبادتی بسیار مهم و اثرگذار در اسلام به شمار میرود و به همین دلیل این همه توصیه، وعده و هشدار درباره آن در آیات و روایات بیان شده است.
وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای این فریضه اظهار کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، احیای نماز جمعه است.
امام جمعه طبس در ادامه به رمز و راز اهمیت نماز جمعه پرداخت و افزود: علت این جایگاه ممتاز آن است که نماز جمعه هم به تقوا، معنویت و خودسازی مردم میپردازد و هم نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و موضوعات مربوط به امت اسلامی توجه دارد.
امام جمعه طبس گفت: در خطبه نخست، مباحث اخلاقی، اعتقادی و معنوی مطرح میشود و در خطبه دوم، مسائل سیاسی، اجتماعی و نیازهای جامعه اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی بیان کرد: به همین دلیل، نماز جمعه عبادتی است که همه ویژگیهای یک جامعه اسلامی را در خود جمع کرده است؛ هم ایمان مردم را تقویت میکند، هم زمینه اتحاد، وحدت و همدلی را فراهم میسازد و هم بصیرت جامعه را افزایش میدهد و از این رو، اسلام به هیچ بهانهای اجازه نداده است که مسلمانان این فریضه الهی را ترک کنند.
همدلی در نماز جمعه
حجتالاسلام تکمیلی با بیان اینکه اگر امروز انقلاب اسلامی از قوت و اقتدار برخوردار است، بخشی از این قدرت مرهون نمازهای جمعهای است که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور اقامه شده است، اظهار کرد: امروز بیش از ۹۰۰ نماز جمعه در کشور برگزار میشود و مردم از اقشار مختلف در این اجتماع عبادی و سیاسی حضور پیدا میکنند.
وی افزود: هنگامی که مردم، مسئولان و اقشار مختلف جامعه در صفوف بههمپیوسته نماز جمعه در کنار یکدیگر قرار میگیرند، اتحاد، همدلی و انسجام جامعه اسلامی تقویت میشود و در کنار آن، ایمان، اخلاق و معنویت مردم نیز افزایش مییابد.
امام جمعه طبس با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «نماز جمعه یک قرارگاه است»، تصریح کرد: نماز جمعه قرارگاه ایمان، تقوا، اخلاق و بصیرت است و همین ویژگیها سبب شده این فریضه الهی نقش مهمی در حفظ وحدت، تقویت روحیه دینی و ارتقای آگاهی جامعه اسلامی داشته باشد.
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