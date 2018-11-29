فعالیت برای ترویج نماز به دور از مسائل سیاسی و جناحی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی شامگاه چهارشنبه در چهارمین اجلاس استانی نماز که با پیام آیت الله صافی گلپایگانی در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، بیان کرد: یکی از بهترین شیوه‌ها برای دعوت به نماز استفاده از قرآن کریم، آیات الهی و ذکر نمونه‌هایی از رفتار معصومین(س) است.

وی گفت: شاید در ذهن انسان اینگونه به نظر برسد که نمازی که معصومین اقامه می‌کردند در قله است اما اگر در خصوص نماز غیر معصومین نیز نمونه‌هایی را ذکر کنیم علاوه بر تقویت مکتب اهل بیت(س) می‌توان دریافت که اگر نمی‌توان مانند معصومین به اقامه نماز پرداخت می‌توان مانند برخی از غیر معصومین بود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) عنوان کرد: خداوند عبادت خالصانه را از همه انسانها به ویژه افرادی که مقرب تر هستند، می پذیرد.

وی با بیان اینکه اقامه نماز بارزترین جلوه عبودیت در برابر خداوند یکتا است، افزود: از کلمه لذکری در قرآن می‌توان دریافت که افراد زیادی می‌توانند نماز بخوانند اما نماز آنها ممکن است با یاد خدا نباشد که این نمازی را که مورد پسند خداوند نیست را شامل نمی‌شود.

آیت الله سعیدی با بیان اینکه روح نماز در این است که انسان در شبانه روز خود را به خدا نزدیک‌تر احساس کند، گفت: بهترین وسیله برای بازرسی نماز این است که مومن بعد از هر مرتبه اقامه نماز، خود را از حیث تأثیرگذاری آن بیازماید.

عبادت خداوند زیر مجموعه نماز است

وی با بیان اینکه عبادت خداوند زیر مجموعه نماز است، افزود: اگر رسالت و پیامبری هست همه در ذیل این فریضه الهی است و چنانچه نماز و عبادت به درستی انجام شود رسالت نیز به درستی انجام خواهد شد.

امام جمعه قم با اشاره به تأثیر بد کینه بر روی انسان افزود: کینه انسان را در انجام وظایف عبادی با مشکل مواجه می‌کند.

وی بیان کرد: برخی از بزرگان دین در لحظه مرگ ابتدا اجازه گرفته‌اند که دو رکعت نماز بخوانند زیرا آخرین نماز حس خاصی دارد.

آیت الله سعیدی با بیان اینکه برای تشویق دیگران به نماز باید مهارت‌های دعوت به این فریضه الهی را داشته باشیم، افزود: باید برای ترویج این فریضه الهی اندیشه ورزان برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه افرادی که در ستاد اقامه نماز به ترویج این فریضه الهی می‌پردازند باید دارای خصوصیاتی باشند، افزود: مروجان نماز باید به فرمایشات حضرت امام(ره) و مراجع تقلید در خصوص نماز اشراف داشته باشند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) بیان کرد: اقامه نماز دارای قوانینی است که مروجان این فریضه الهی باید به این قوانین و مقررات آشنا باشند و نباید بر خلاف این مقررات رفتار کنند.

تأکید بر اختصاص بودجه به نماز

وی با اشاره به اینکه کسانی که می‌خواهند در زمینه نماز تأمل کنند باید از مشاغل و گرفتاری‌ها فارغ باشند، افزود: مروجان این فریضه الهی باید وابسته و دلبسته به جریان های سیاسی و غیرسیاسی موجود در جامعه نباشند زیرا نماز جناحی نیست.

آیت الله سعیدی ابراز کرد: مروجان نماز باید به اقامه نماز و ساماندهی آن در جامعه توجه کافی را داشته باشند.

وی افزود: کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند سالانه هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با آسیب‌های اجتماعی می‌کنند در حالی که باید بخشی از این مبالغ میلیاردی در حوزه فرهنگی، دینی و نماز صرف شود زیرا نماز اگر ترویج داده شود جلوی بسیاری از آسیب‌ها را می‌گیرد.