جزئیات شرکت در آزمون های دانشنامه و گواهینامه فوق تخصصی پزشکی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه در کلیه رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.



کلیه داوطلبان واجد شرایط می توانند از دوشنبه ۵ مرداد تا یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی است.



توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از تاریخ ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.



محل شرکت و کارت ورود به جلسه در آزمون کتبی داوطلبان از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد. توجه: دانشگاه انتخابی توسط داوطلب جهت شرکت در آزمون پس از ثبت نام قابل تغییر نیست.



ضوابط و شرایط لازم شرکت در چهلمین آزمون دانشنامه و گواهینامه فوق تخصصی پزشکی



کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی لازم است تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ دوره دستیاری خود را به پایان برسانند.



در این دوره براساس بندهای ۳۷ و ۳۸ صورتجلسه کمیسیون هفت نفره موارد خاص مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵:



کلیه داوطلبین پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت که با تأخیر دوره مقطع فوق تخصصی خود را شروع کرده اند چنانچه پس از موعد زمانی مقرر حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری دوره دستیاری خود را به اتمام برسانند، می توانند در آزمون شرکت کنند.



کلیه دستیاران خانم در رشته های فوق تخصصی که در طول دوره خود از مرخصی زایمان استفاده کرده اند، چنانچه دوره دستیاری آنان بعد از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۵ است و حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری دوره دستیاری خود را به اتمام می رسانند، می توانند چهلمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه سال ۱۴۰۵ شرکت کنند.



کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی، در صورت عدم معرفی به آزمون توسط مدیر گروه به عنوان مردود گواهینامه فوق تخصصی محسوب می شوند و بدیهی است مشمول یکسال تمدید دوره خواهند بود.



مردودین سی و سومین دوره آزمون گواهینامه فوق تخصصی و به بعد (از سال ۱۳۹۸ و بعد از آن) مشمول یک سال تمدید دوره می شوند و حداکثر پس از سه بار مردودی از سیستم آموزشی دستیاری فوق تخصصی اخراج می شوند.



دارندگان گواهینامه رشته های فوق تخصصی بالینی، مشمول محدودیت تعداد دفعات شرکت درآزمون دانشنامه فوق تخصصی نیستند.



کلیه دستیاران فوق تخصصی که در سالهای ما قبل، دوره دستیاری را به اتمام رسانده اند و در آزمون نهایی شرکت نکرده و یا موفق به کسب حد نصاب لازم نشدند، از سال ۱۳۹۸ به مدت سه سال فرصت دارند که درآزمون گواهینامه – دانشنامه رشته های فوق تخصصی شرکت کنند و در صورت عدم کسب حد نصاب قبولی گواهینامه، مشمول یکسال تمدید دوره خواهند بود.



تبصره ۱: افرادی که حتی پس از یکسال تمدید دوره، در آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی مردود شده اند منحصراً یک نوبت دیگر مجاز به شرکت در آزمون کتبی هستند. تبصره ۲: تعیین محل تمدید دوره مردودین این گروه از داوطلبان بر عهده هیات ممتحنه رشته مربوطه است.



اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی پنج سال است. در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند. تبصره: افرادی که قبل از تاریخ ابلاغ آئین نامه دوره های فوق تخصصی مصوب پنجاهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۷ بهمن ۱۳۷۷ در آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی قبول شده اند و تاکنون موفق به کسب قبولی در مرحله شفاهی آزمون مذکور نشده اند باید مجددا" در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی شرکت کنند.



کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون گواهینامه - دانشنامه فوق تخصصی توسط دانشگاه محل تحصیل در سامانه سیماد به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی معرفی خواهند شد و نیازی به ارسال مجوز شرکت در آزمون نخواهند داشت.



دستیارانی که در آزمون گواهینامه - دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید باقیمانده دوره آموزشی خود را پس از آزمون، در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه کنند.

کلیه داوطلبین موظف به دفاع از پایان نامه فوق تخصصی قبل از شرکت در آزمون دانشنامه هستند و در صورت عدم دفاع از پایان نامه حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت. تبصره: در مواردی که پروژه تحقیقاتی طولانی مدت باشد، حسب نظر گروه آموزشی حداکثر به مدت یک سال فرصت جهت دفاع از پایان نامه اعطا خواهد شد. در این مدت فرد مجاز به استفاده از مزایای فوق تخصصی نیست.



توجه: در این دوره براساس بند ۳۶ صورتجلسه کمیسیون هفت نفره موارد خاص مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ کلیه داوطلبینی که تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ بتوانند از پایان نامه خود دفاع کنند مجاز به شرکت مشروط در آزمون هستند.



آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شناخته شوند، باید در زمان ثبت نام از طریق سایت مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفی نامه خود جهت شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال کنند.



هیچگونه ثبت نامی از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بدون معرفی نامه صورت نمی پذیرد (معرفی نامه از طرف مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت)



در این دوره بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ کلیه دستیاران فوق تخصصی اتباع غیرایرانی (بین الملل) دانشگاه ها با تاییدیه مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت می توانند در آزمون گواهینامه - دانشنامه فوق تخصصی شرکت کنند.



قبولین آزمون گواهینامه فوق تخصصی که صرفاً آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید نسبت به ارسال گواهینامه پایان خدمات فوق تخصصی و یا گواهی در حال انجام خدمات فوق تخصصی اقدام کنند. (داوطلبانی که در حال انجام خدمات فوق تخصصی هستند نسبت به ارائه گواهی به روز از سوی محل انجام تعهدات اقدام کنند)



کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.



چهلمین دوره آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه فوق تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و زمان و مکان برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی، پس از اعلام نتیجه کتبی آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.



آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و ... برگزار می شود. آزمون شفاهی برخی رشته های فوق تخصصی با توجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر رایانه و نیز آزمون شفاهی (ارزیابی بصورت مصاحبه، بر بالین بیمار،)... خواهد بود.



نظر به اینکه قسمتی از نمره آزمون شفاهی به پایان نامه پژوهشی دستیاران تعلق میگیرد، داوطلبانی که خواستار استفاده از این امتیاز هستند باید قبل از ثبت نام شرکت در آزمون، پایاننامه خود را به اتمام رسانده و از آن دفاع کرده باشند بنابراین درموعد ثبت نام در سایت اینترنتی مرک سنجش آموزش پزشکی به آدرسhttp://sanjeshp.ir و با درج کد رهگیری ثبت نام بارگذاری کنند.



تبصره : تعلق نمرات ترجیحی و مقالات منتشره علمی براساس دستورالعمل مربوطه و با بررسی و تائید گروه هیات ممتحنه رشته مذکور که به پیوست ارائه می شود، خواهد بود.



حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه و گواهینامه فوق تخصصی پزشکی



آزمون کتبی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیئت ممتحنه مربوطه و تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است. ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی است.



توجه : صرفا افرادی که در هر دو مرحله موفق به کسب ۷۰ درصد نمره آزمون شده باشند به عنوان قبول نهائی دانشنامه فوق تخصصی شناخته خواهند شد. برای تعیین نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبی با ضریب دو و نمره آزمون شفاهی با ضریب یک محاسبه می شود و معدل بدست آمده، نفرات برتر را مشخص می کند.



دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند شد.



هزینه ثبت نام چهلمین آزمون دانشنامه و گواهینامه فوق تخصصی پزشکی



مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (۷۸۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون شرکت می کنند.



مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار دوم در آزمون شرکت می کنند.

مبلغ ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال (۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان) برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون شرکت می کنند.



داوطلبانی که صرفا در آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند نیز باید مبلغ ۳۱ میلیون ریال (۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) واریز کنند.



مبلغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) بابت خدمات پیام کوتاه دریافت می شود.



وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود، قابل استرداد نیست.