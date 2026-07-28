نیروهای مسلح با اقتدار مقابل دشمن ایستاده‌ اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری دوشنبه شب در نخستین یادواره ۳۹۸ شهید ارتش شهرستان آمل که با محوریت گرامیداشت امیر سرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی در میدان آئینی شهدای ۱۷ شهریور برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان ملت ایران در سالهای اخیر با بهرهگیری از شیوههای مختلف، تلاش کردهاند اراده ملت و نیروهای مسلح را تضعیف کنند، اما در عمل با انسجام، ایستادگی و روحیه بالای مدافعان کشور روبهرو شدهاند.
وی با اشاره به شرایط منطقه و دشمنیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: رفتار و اقدامات خصمانه این جریانها نشاندهنده ناتوانی آنها در مواجهه با قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی است و هر بار که به دنبال اجرای نقشهای تازه بودهاند، با شکست مواجه شدهاند.
مشاور فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف، وفاداری خود را به مردم و آرمانهای انقلاب نشان داده است، گفت: نیروهای ارتش در کنار دیگر بخشهای نیروهای مسلح، با روحیهای جهادی و عزمی راسخ از استقلال، تمامیت ارضی و ارزشهای اسلامی کشور دفاع میکنند و اجازه هیچگونه تعرضی به این سرزمین را نخواهند داد.
امیر جعفری ادامه داد: در برهههای حساس، فرزندان این مرز و بوم با فداکاری و حضور مؤثر خود، تصویری روشن از اقتدار ملی را به نمایش گذاشتهاند و همین روحیه، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشته است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای ارتش تصریح کرد: در میان شهدای سرافراز کشور، جمعی از نیروهای مخلص و جوان ارتش نیز حضور دارند که با نثار جان خود، امنیت و عزت امروز ایران اسلامی را رقم زدهاند؛ شهدایی که هر کدام نماد تعهد، تخصص و روحیه ایثار بودند.
مشاور فرمانده کل ارتش با اشاره به نقش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش خاطرنشان کرد: این نیروها همواره در صحنههای حساس، حضوری مؤثر و تعیینکننده داشتهاند و همین آمادگی و اقتدار، دشمنان را با بنبست مواجه کرده است.
امیر جعفری با تأکید بر تداوم راه شهدا گفت: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با همان روحیه ایمان، ایثار و مسئولیتپذیری، پاسداری از کشور را وظیفهای مقدس میدانند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند.
وی همچنین به جایگاه مردم ایران اشاره کرد و افزود: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ اسلامی و پیشینه تمدنی خود، ملتی بزرگ و ریشهدار است و همین پشتوانه فرهنگی و اعتقادی، کشور را در برابر فشارها و تهدیدها مقاوم ساخته است.
مشاور فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از ۳۹۸ شهید ارتش شهرستان آمل گفت: این شهیدان، جلوههای ماندگار فداکاری و شجاعت هستند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی این منطقه و کشور باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به شخصیت امیر سرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی اظهار کرد: این شهید والامقام از چهرههای ممتاز و اثرگذار ارتش بود که در میدانهای نبرد با مدیریت، صلابت و روحیه بالا ایفای نقش کرد و در میان نیروهای تحت امر خود از محبوبیت ویژهای برخوردار بود.
امیر جعفری افزود: منش فرماندهی، روحیه پدرانه و تعهد مثالزدنی این شهید، او را به الگویی ماندگار برای نسلهای بعدی نیروهای مسلح تبدیل کرده است.
وی در ادامه از دیگر شهدای شاخص آمل در ارتش جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: این شهرستان در سالهای دفاع مقدس و پس از آن، شخصیتهای برجستهای را در حوزههای مختلف نظامی تقدیم انقلاب کرده است؛ شهدایی که هر یک در عرصه مأموریتهای خود، منشاء اثر و افتخار بودند.
مشاور فرمانده کل ارتش همچنین با اشاره به پیشینه انقلابی و حماسی مردم آمل تصریح کرد: این شهرستان با ثبت حماسه ماندگار ششم بهمن سال ۱۳۶۰ و تقدیم دهها شهید، جایگاه ویژهای در تاریخ مبارزات مردم ایران دارد و مردم این دیار بارها نشان دادهاند در دفاع از انقلاب و کشور پیشگام هستند.
امیر جعفری گفت: آمل، سرزمین غیرت، ایثار و مقاومت است و روحیه ایستادگی در این منطقه همچنان زنده و جاری است؛ روحیهای که میتواند برای نسل جوان الهامبخش باشد.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران در بزنگاههای تاریخی ثابت کردهاند که با تکیه بر ایمان و وحدت، در برابر هر توطئهای خواهند ایستاد و این مسیر با تأسی به راه شهدا ادامه خواهد یافت.
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