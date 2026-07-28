به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی محمد جوادی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم منصوب کرد.

محمد جوادی‌پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است و درسال‌های گذشته در تحولی تضمین کیفیت آموزشی، مدیریت کیفیت برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته تخصصی بازنگری و تدوین شورای تحول علوم انسانی برنامه ریزی درسی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مسئولیت‌هایی را بر عهده داشته است.

وی جایگزین رضا نقی‌زاده در این سمت شده است. نقی‌زاده پیش از این مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بود، و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استعفای خود خبر داده بود.

دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از مهم‌ترین بخش‌های معاونت آموزشی وزارت علوم به شمار می‌رود و وظایفی از جمله تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی، بررسی و تصویب رشته‌ها و مقاطع تحصیلی، سیاست‌گذاری آموزشی، برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش عالی و هماهنگی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را بر عهده دارد.