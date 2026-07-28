هشدار نارنجی هواشناسی؛ وقوع گرد و خاک در مرز شرقی خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، با تقویت پرارتفاع جنب حارهای، روند افزایش موقتی دمای هوا تا صبح امروز ادامه داشت.
وی افزود: با تقویت ناپایداریهای جوی و افزایش گرادیان فشاری در منطقه شرق کشور، از عصر دوشنبه تا پایان هفته بر سرعت وزش باد در استان افزوده میشود.
زارعی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی بیان کرد: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد و در مناطق مرزی شرقی استان احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده و در مناطق مرزی شرقی، هشدار سطح نارنجی برقرار است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان نسبت به استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها اطمینان حاصل کنند و بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز هنگام آلودگی هوا خودداری کنند.
وی همچنین بر رعایت احتیاط در ترددهای بینشهری، پرهیز از سفرهای غیرضروری، استفاده از ماسک در فضای باز آلوده، خودداری از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره تأکید کرد.
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