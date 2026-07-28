به گزارش خبرنگار مهر، نشست پاویون جمهوری اسلامی ایران در ششمین نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، روز سه‌شنبه ششم مرداد ۱۴۰۵، در سالن همایش‌های نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

این نشست، با هدف معرفی نمایشگاه عراق هلث به فعالان کشورمان در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، محصولات بهداشتی و آرایشی و...، برگزار شد.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، قرار است از ۶ الی ۹ آبان ۱۴۰۵، در مرکز نمایشگاهی شهر بغداد برگزار شود و موسسه آلند، مجری پایون جمهوری اسلامی ایران در این رویداد سلامت محور است.

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست گفت: این جلسه برای آشنایی با بازار عراق برگزار می شود تا فعالان صنعت حوزه سلامت در کشورمان، بیش از پیش با این بازار آشنا شوند.

وی افزود: عراق، شریک دوم تجاری ایران محسوب می‌شود و لازم است از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.

ربیهاوی با عنوان این مطلب که تجارت ایران با عراق از طریق مرزهای زمینی و آبی انجام می‌شود، ادامه داد: زیرساخت‌های سلامت عراق در سال‌های گذشته از بین رفت و همین موضوع فرصتی برای فعالان صنعت سلامت ایران به حساب می‌آید که وارد بازار عراق شوند.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، تأکید کرد: بازار عراق حداقل تا سال ۲۰۴۰ می تواند برای ما خاصیت هایی داشته باشد.

ربیهاوی گفت: ما بارها گفته ایم که باید برای بازار عراق برنامه داشته باشیم، در غیر این صورت؛ فرصت برای سایر کشورها فراهم خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته صادرات دارویی و تجهیزات پزشکی ایران به عراق، ۱۷۲ میلیون دلار بوده است.

ربیهاوی گفت: در حال حاضر عراق سالانه یک میلیارد دلار واردات دارو انجام می دهند و بخشی از نیازهای خود را از طریق تولیدات داخلی تامین می کنند.

وی افزود: با این شرایط، فرصت برای ادامه تجارت با عراق فراهم است.

ربیهاوی گفت: در عراق برای ریجستری دارو از استانداردهای آمریکایی و اروپایی استفاده می‌کنند که این موضوع می‌تواند کار را مقداری سخت کند.

وی افزود: در حال حاضر، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم داروی تولید ایران در نسخه پزشکان عراقی تجویز می شود.

ربیهاوی گفت: قیمت دارو در عراق حداقل ۱۰ برابر قیمت دارو در ایران است و عراقی ها تمایل دارند از داروهای ایرانی استفاده کنند.‌

وی در ادامه از سفارش لوازم مصرفی پزشکی از سوی عراقی ها خبر داد و افزود: عراق فعلا هیچ ممنوعیتی برای واردات این قبیل اقلام ندارد. ولی از آن طرف، سرمایه‌گذاری و مشوق‌هایی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران، تأکید کرد: شرکت‌های ایرانی باید از این فرصت در بازار عراق استفاده کنند.

ربیهاوی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی عراق هلث، گفت: این نمایشگاه می تواند فرصت خوبی برای نمایش توانمندی های صنعت سلامت ایران در کشور عراق باشد.